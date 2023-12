Solidarietà di Natale al Centro Commerciale Gotico, iniziative fino al 24 dicembre

Solidarietà di Natale al Centro Commerciale Gotico. Infatti ogni anno nel periodo delle feste natalizie organizza una raccolta fondi da destinare a progetti importanti del territorio. Al Centro Commerciale Gotico il banchetto per il confezionamento dei pacchi regalo è diventata una tradizione importante, irrinunciabile.

Da venerdì 8 fino al 24 dicembre, sarà messo a disposizione dei volontari dell’associazione A.S.D polisportiva – Special Dream Team uno stand, allestito all’interno del Centro Gotico, dove i clienti del centro commerciale, potranno far impacchettare i loro regali. Con un’offerta simbolica di 1€ sarà possibile contribuire a un importante progetto. La carta dei regali confezionati al Centro Gotico vale tanto sostegno!

A.S.D polisportiva – Special Dream Team

Nel 2013, a Piacenza, nasce il progetto “Dream Team” con l’obiettivo di integrare giovani adulti e adulti con disabilità fisiche, cognitive/relazionali e ragazzi normodotati attraverso lo sport.

Nel 2017, questo progetto si trasforma nella società sportiva ASD SPECIAL DREAM TEAM, inizialmente composta da squadre integrate di basket e calcio a 5. Negli anni successivi, la società amplia la sua offerta includendo nuoto, rivolto sia a persone con disabilità cognitive/relazionali che a coloro che ne beneficiano a scopo terapeutico-riabilitativo, e atletica leggera, coinvolgendo un vasto pubblico di appassionati di sport.

Nel 2019, prende il via il nuovo progetto Academy, rivolto a bambini con disabilità intellettive e relazionali, spesso esclusi dai tradizionali percorsi delle società sportive. L’obiettivo è avvicinare i giovani atleti allo sport, insegnando loro a interiorizzare le regole, sviluppare competenze relazionali e di autonomia personale, e inserirli in gruppi integrati. Per raggiungere questi obiettivi, la società si avvale della formazione e consulenza di esperti, tra cui educatori e psicologi, che affiancano gli istruttori nella realizzazione di attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi non solo sportivi. Gli effetti positivi di questo progetto si estendono trasversalmente alle famiglie, grazie al supporto offerto dal progetto Academy nel percorso di crescita dei figli, consentendo loro di creare una rete di relazioni.

Per l’ASD SPECIAL DREAM TEAM, l’aggregazione del gruppo e l’integrazione con persone neurotipiche sono fondamentali per permettere alle marcate caratteristiche individuali degli atleti di fondersi reciprocamente con quelle dei compagni di squadra, facilitando sia la crescita individuale che quella del gruppo. Attraverso lo sport, la società cerca di contrastare il fenomeno della solitudine e della sedentarietà spesso associato alle persone con disabilità e alle loro famiglie, organizzando numerosi eventi aggregativi nella provincia, focalizzati sul divertimento e sui valori positivi che caratterizzano il mondo sportivo.

Negli ultimi mesi, l’impegno e la costanza degli atleti partecipanti al progetto di nuoto hanno iniziato a dare frutti, con la partecipazione ai campionati regionali e nazionali di nuoto paralimpico. Quest’esperienza permette loro di mettersi alla prova e vivere emozioni mai sperimentate prima, confrontandosi con atleti provenienti da diverse città e realtà. Le trasferte, in particolare, giocano un ruolo significativo nell’esperienza, contribuendo ad accrescere l’entusiasmo all’interno del gruppo e a rafforzare i legami tra i partecipanti.

In questo momento, la società ha bisogno di supporto per l’acquisto di attrezzature sportive e indumenti, come cuffie, accappatoi e costumi da gara, uniformi per tutti i partecipanti, insieme al logo della società, costituendo così la divisa ufficiale della squadra.

L’associazione A.S.D polisportiva – Special Dream Team sarà sempre supportata, per i turni del confezionamento pacchetti, dai volontari dell’Associazione Diabetici Piacentini.

INAUGURAZIONE STAND CON LA STAMPA E GLI ORGANI DIRETTIVI VENERDÌ 8 DICEMBRE ORE 10,30.

Lo stand sarà operativo nei giorni e negli orari di apertura del Centro Gotico.

Da lunedì a sabato: 9-20,30 – Domenica e festivi 9-20.