Celebrazioni del tempo di Avvento a Piacenza, Venerdì 8 dicembre omaggio floreale all’Immacolata

Celebrazioni del tempo di Avvento, proseguono in Cattedrale. Venerdì 8 dicembre alle ore 11 è in programma la messa con il vescovo mons. Adriano Cevolotto per la solennità dell’Immacolata Concezione di Maria. Al termine, al centro di piazza Duomo, avrà luogo la preghiera di fronte alla statua dell’Immacolata con l’omaggio floreale deposto dai Vigili del Fuoco. Si pregherà in particolare per la pace alle luce dei conflitti in atto nel mondo.

Celebrazioni del tempo di Avvento Domenica 10 dicembre

Domenica 10 dicembre, invece, alle 16.45 seconda tappa per i Vesperali, appuntamento di musica e parole fatto di storie personali di ricerca umana e spirituale. I diversi ospiti sono intervistati dalla giornalista Barbara Tondini. Il 10 dicembre è la volta del maestro mons. Giuseppe Liberto, già direttore per 15 anni della Cappella musicale pontificia Sistina; all’organo verranno proposte musiche di J.S. Bach, G. Liberto, J. Alain e A. Guilmant a cura del maestro Federico Perotti, organista della Cattedrale. Il percorso si chiude domenica 17 con l’attrice Claudia Penoni, musiche di L. Daquin, P. A. Yon, L. Boëllmann. Alle ore 18 di ogni domenica è in programma il canto dei secondi vespri delle domeniche di Avvento.

Celebrazioni del tempo di Avvento incontro diocesano di cantori e strumentisti

Mons. Liberto interviene anche sabato 9 dicembre dalle 14.30 alle 18.30 nella Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni all’incontro diocesano di cantori e strumentisti che animano la liturgia nelle chiese della diocesi. L’iniziativa sul tema “Cantate al Signore un canto nuovo” si svolge in occasione del sessantesimo anniversario 4 dicembre 1963, della promulgazione della Costituzione conciliare “Sacrosanctum Concilium”, dedicata alla liturgia. Mons. Liberto parla sul tema “Magnificat. La musica e il Concilio Vaticano II”. Seguirà un workshop corale. Il giorno successivo, domenica 10, alle ore 18 i cori potranno partecipare al canto nel corso dei vespri e alla messa delle 18.30 in Cattedrale.

Le altre celebrazioni in programma:

Messa per il mondo della scuola

Mercoledì 13 dicembre ore 18 – basilica Sant’Antonino per studenti, docenti e tutto il personale.

Veglia di Avvento adulti

Mercoledì 13 dicembre, ore 20.45 – chiesa Santa Franca (piazza Paolo VI, Piacenza). Veglia sul tema “Andiamo fino a Betlemme” aperta a tutti, promossa dal Settore adulti di Azione Cattolica.

Veglia dei giovani con il Vescovo

Venerdì 15 dicembre, ore 20.45 a Borgonovo val Tidone.

Avvento di carità

Domenica 17 dicembre in tutte le Comunità giornata di sensibilizzazione e sostegno per le opere di carità a cura della Caritas diocesana.

40° della morte di mons. Manfredini

Domenica 17 dicembre, ore 18.30 messa in Cattedrale presieduta dal vescovo mons. Adriano Cevolotto in suffragio dei Vescovi defunti con particolare ricordo del vescovo mons. Enrico Manfredini nel 40° anniversario della morte.