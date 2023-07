Piacenza Summer Cult, Sophie and the Giants il 17 luglio al Chiostro Santa Chiara. Il concerto, che fa parte della rassegna estiva di eventi a Palazzo Farnese e Santa Chiara, inizia alle ore 21.30.

Sophie and the Giants (SATG), è un progetto musicale della cantante britannica Sophie Scott.

In un primo momento, ad affiancarla ci sono alcuni amici musicisti a livello amatoriale, che in seguito lasciano la formazione e a cui nella primavera del 2017 subentrano il batterista Chris Hill, il bassista Bailey Stapledon e il chitarrista Toby Holmes, tutti studenti di educazione musicale al Guildford Music College, nel Surrey, insieme a Scott. Il 2022 per il gruppo inglese si apre con una nuova collaborazione con Purple Disco Machine: il singolo In the Dark esce il 21 gennaio, mentre il 4 febbraio Sophie si esibisce al Festival di Sanremo in occasione della serata dedicata alle cover, affiancando Le Vibrazioni in Live and Let Die.



Nel 2023 la cantante torna in Italia per duettare con Alex W nel suo nuovo singolo Dire, fare, curare.

“DNA” è l’ ultima produzione di Sophie and the Giants, gruppo di Sheffield capitanato da Sophie Scott che, proprio sull’ onda della grande musica elettronica della città dello South Yorkshire ha pubblicato questa sua ultima fatica, un vero e proprio inno alla musica dance, assieme al produttore Mersey.

“Tutti abbiamo un tipo di musica che ci fa stare bene, quando la ascolti tutto ha un senso, la tua mente e il tuo corpo si perdono in quel suono come se fosse una parte di te -dichiara l’artista- Ho scritto DNA proprio per rappresentare questo sentimento”.

Biglietti su circuito TicketOne o acquistabili in cassa la sera del concerto.

