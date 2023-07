Eri con me, Alice canta Battiato il 18 luglio a Gragnano Trebbiense

Eri con me, Alice canta Battiato martedì 18 luglio a Gragnano Trebbiense. Lo spettacolo, che fa parte del cartellone del Val Tidone Festival, è in programma alle ore 21.15 al Giardino di Villa Marchesi – Via Roma (rinviato a Giovedì 20 luglio in caso di maltempo).

Alice canta Battiato a Gragnano Trebbiense

“Eri con Me – Alice canta Battiato” è il live tour 2023, con nuovi brani tratti dall’omonimo album, come Da Oriente a Occidente e Sui giardini della preesistenza, e altri che invece da molto tempo appartengono al repertorio live e discografico di Alice, come La cura. Ascolteremo brani dai diversi periodi compositivi di Battiato, composizioni nate dalle sue collaborazioni con Alice e scritte insieme a lei, come Per Elisa, i loro duetti (tra cui I treni di Tozeur) e i pezzi che Battiato ha scritto più recentemente per Alice, come Veleni ed Eri con me, che dà il titolo all’album e al tour.

Alice, con la sua personalità vocale unica e un percorso artistico sempre in evoluzione, si fa ancora una volta strumento della musica di Franco Battiato e di ciò che ha trasmesso, attraverso le canzoni a cui sente di aderire pienamente.

A Gragnano Alice sarà accompagnata da Carlo Guaitoli al pianoforte; a loro si aggiungerà il timbro caldo del violoncello di Chiara Trentin.

