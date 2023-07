Davide Tramontano del conservatorio Nicolini vince il concorso “2 Agosto”, si esibirà sulla Rai

Il giovane compositore piacentino Davide Tramontano, studente del Conservatorio Nicolini, sotto la guida della docente di composizione Barbara Rettagliati, ha vinto il 2° premio alla XXIX edizione del prestigioso “Concorso Internazionale 2 Agosto”. Lo ha vinto con il brano inedito per grande orchestra sinfonica “Broken Streams”. In Piazza Maggiore a Bologna il 2 agosto, l’Orchestra Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna eseguirà il brano sotto la direzione del maestro Jaume Santoja.

“Quando mi hanno chiamato da Bologna per comunicarmi l’esito del concorso, non potevo credere di aver vinto uno dei concorsi di composizione più importanti non solo d’Europa, ma anche del mondo – ha dichiarato a caldo Tramontano -. ‘Broken Streams’ nasce come omaggio alle vite (ai flussi, appunto) spezzate”. Il brano è infatti caratterizzato da un fitto uso del contrappunto gestuale, inframmentato da lunghi slanci lirici. Il tutto conferisce al brano una forte carica tensiva. Carica che si ripropone più volte senza mai sfogarsi fino a una vera e propria esplosione furiosa, quasi distruttiva.

L’evento del 2 agosto, che verrà trasmesso in diretta da Rai 5, Rai Radio 3 e in streaming su Rai Play, fa parte delle manifestazioni commemorative in memoria delle vittime della strage alla stazione di Bologna. A promuovere queste iniziative sono il “Teatro Comunale di Bologna”, l’”Associazione Familiari delle Vittime Della Strage Alla Stazione di Bologna del 2 Agosto 1980”, e il “Comitato di Solidarietà tutte le Vittime delle Stragi”.