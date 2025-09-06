Sorpreso inseguito e bloccato durante il furto in un negozio di via Boselli, 29enne arrestato: caccia al complice

Nella nottata di ieri venerdì 5 settembre, personale della Volante è intervenuta nella zona di via Boselli in quanto era stato segnalato un furto presso un esercizio commerciale.
Sul posto il personale operante dopo un primo controllo perimetrale avvicinandosi all’ingresso principale, ha notato due malfattori, entrambi travisati, con in mano un telefono in modalità torcia “attiva”.
In quel preciso istante, i due ladri accorgendosi della presenza dei poliziotti si sono dati a precipitosa fuga, uscendo dal lato posteriore dei locali e scavalcando la recinzione perimetrale cercavano di sfuggire alla cattura.
Gli operatori si sono messi subito all’inseguimento, riuscendo a fermare uno dei due soggetti, poi identificato per un giovane piacentino di 29 anni già conosciuto alle quale autore di furti, sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di un telefono cellulare, poi riscontrato essere di proprietà di uno dei titolari dell’esercizio svaligiato.
Dal sopralluogo effettuato lungo il percorso di fuga del giovane fermato, hanno rinvenuto la refurtiva, consistente in diverse monete di vari tagli del valore complessivo di euro 65,00, una parte delle quali riversa a terra e un’altra parte all’interno di un contenitore di latta che dai video successivamente visionati, ripresi dalle telecamere presenti all’interno dell’esercizio commerciale, risultava essere stato asportato per trasportare la refurtiva.
Inoltre, gli operanti accertavano che la porta d’ingresso posteriore risultava essere stata divelta, mentre all’interno dell’esercizio commerciale sul bancone sito nell’area d’ingresso principale, adiacente la cassa (rovistata e svuotata), veniva rinvenuto un piede di porco verosimilmente utilizzato quale strumento d’effrazione.
Il giovane fermato, dopo le formalità di rito, è finito in manette per il reato di furto aggravato, mentre tutto il materiale rinvenuto è finito sotto sequestro.
Al termine del rito per direttissima, è stata predisposta nei confronti dell’arrestato la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione di residenza.