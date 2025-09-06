Inaugurato il nuovo Ponte Pezzino tra Villanova e Busseto: “Opera che restituisce centralità al territorio”

È stato inaugurato nella mattinata di sabato 6 settembre il nuovo Ponte Pezzino, che congiunge i Comuni di Villanova sull’Arda (Piacenza) e Busseto (Parma). Il vecchio ponte, costruito nel 1912, era crollato a dicembre 2019. Quasi due anni dopo, a novembre 2021, il Comune di Villanova sull’Arda si aggiudicò dal Governo i fondi necessari per la ricostruzione dell’infrastruttura, punto di riferimento importante per i cittadini dei Comuni della “Bassa”.

All’inaugurazione, oltre ai sindaci di Villanova sull’Arda, Romano Freddi, e Busseto, Stefano Nevicati, ha partecipato anche il ministro per gli Affari europei, Politiche di coesione e Pnrr, Tommaso Foti, e i consiglieri regionali Luca Quintavalla (Pd), in rappresentanza del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, e Giancarlo Tagliaferri (Fdi), vicepresidente dell’Assemblea Legislativa. Presenti anche i sindaci di Castelvetro Piacentino e Cortemaggiore, Silvia Granata e Luigi Merli, e l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Besenzone, Luigi Garavelli.

Luca Quintavalla: “Opera che ridà centralità al territorio”

È una giornata che riempie il cuore”, ha detto il consigliere regionale Luca Quintavalla (Pd). “È un’opera importante che, al di là della sua valenza viabilistica, ha anche un valore simbolico – prosegue – perché unisce due territori provinciali, Piacenza e Parma, nel cuore delle terre verdiane. Quest’opera vuole ridare anche centralità a questo territorio, che ha tante progettualità importanti per il futuro. Come Regione Emilia-Romagna siamo al fianco del Comune e vogliamo sostenere tutte le iniziative che verranno proposte.

C’è stato un impegno economico importante (850mila euro dal Pnrr, ndr) che dimostra l’attenzione degli Enti superiori anche su realtà più periferiche, più decentrate, ma altrettanto importanti rispetto alle città capoluogo.

Quest’opera – osserva Quintavalla – è anche la dimostrazione che quando c’è collaborazione tra diversi livelli di governo, anche di colori politici differenti, si riesce a portare a casa qualcosa di importante. Così sta avvenendo anche qui vicino, sempre a Villanova, con la realizzazione del Centro paralimpico e con la nuova viabilità contestuale all’eliminazione di tre passaggi a livello tra Villanova e Castelvetro.

Penso che i cittadini della Bassa Piacentina debbano essere soddisfatti. I miei complimenti anche a chi ha progettato e realizzato quest’opera in modo così ammirevole”.

Tagliaferri (FdI): “Opera che testimonia la forza della collaborazione istituzionale”

“Il Ponte Pezzino – ha dichiarato Tagliaferri – è la dimostrazione di come Governo, Regione ed enti locali, integrando strumenti normativi e risorse finanziarie, possano portare a termine opere attese e necessarie. È un’infrastruttura che ridà centralità a un territorio che rischiava l’isolamento e che ora può guardare con maggiore fiducia alle proprie prospettive di sviluppo.”

Tagliaferri ha ricordato come l’intervento sia stato reso possibile dalla legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018), dal decreto ministeriale dell’8 novembre 2021 che ha ripartito oltre 1 miliardo di euro a livello nazionale per ponti e viadotti, e dal fondo straordinario istituito dalla Regione Emilia-Romagna nel dicembre 2021.

“Questo ponte – ha aggiunto il Vicepresidente dell’Assemblea legislativa – è il frutto di una vera sinergia multilivello e deve essere un modello per il futuro: garantire infrastrutture sicure e moderne è la prima condizione per sostenere comunità, imprese e mobilità.”

Con l’apertura del nuovo Ponte Pezzino, la provincia di Piacenza rafforza il proprio ruolo strategico e rilancia la coesione territoriale, a beneficio di cittadini e imprese.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy