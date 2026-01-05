Spacca i finestrini delle auto per rubare all’interno, 33enne colto sul fatto e arrestato: addosso due coltelli e un martello

Alle ore 03:30 di lunedì 5 gennaio, le Volanti della Questura di Piacenza sono intervenute nella zona di via Boselli, in quanto era stato segnalato un soggetto che stava tentando di rubare una macchina lì parcheggiata.

Giunti rapidamente sul posto, gli operanti hanno sorpreso il ladro intento a rovistare all’interno del veicolo, di cui prima aveva rotto il finestrino per potervi accedere.

Veniva effettuata una perquisizione personale, rinvenendo all’interno del giubbotto che indossava, un martello, due coltelli, di cui uno con lama lunga 5 cm e l’altro 8 cm e una piccola torcia, nonché una tessera sanitaria intestata ad una terza persona che, da accertamenti esperiti, risultava compendio di furto. Tutto il materiale rinvenuto è finito sotto sequestro.

Oltre al veicolo indicato nelle immediate vicinanze veniva notata un’altra autovettura con il finestrino infranto e l’abitacolo a soqquadro, verosimilmente poco prima oggetto del medesimo reato da parte del fermato.

Il soggetto veniva condotto in Questura, ed identificato per un cittadino macedone di anni 33, residente a Piacenza, in regola con le norme per il soggiorno in Italia.

Dopo le formalità di rito veniva tratto in arresto per il reato di tentato furto aggravato e denunciato per il porto di armi ed oggetti atti ad offendere e ricettazione del documento risultato rubato e trattenuto presso le celle di sicurezza in attesa della direttissima.

Al termine del rito per direttissima, dopo la convalida, l’arrestato veniva sottoposto alla misura cautelare dell’Obbligo di Presentazione alla Polizia Giudiziaria.

