Mostra su Francesco Mochi al PalabancaEventi, aperture straordinarie il 5 e 6 gennaio 2026

Prosegue al PalabancaEventi di via Mazzini la mostra – promossa dalla Banca di Piacenza – dedicata al genio di Francesco Mochi, autore dei cavalli della Piazza, simboli iconici della città. Pezzo forte della rassegna – che rientra tra le iniziative di Rete Cultura Piacenza ed è patrocinata dal Comune -, il Cavallo Pallavicini, il modello (senza cavaliere) in bronzo che l’artista toscano realizzò per convincere il duca Farnese a commissionargli la realizzazione delle statue equestri di Ranuccio e Alessandro.
Giunta alla terza settimana d’apertura, la mostra – che, salvo proroghe, chiuderà il 18 gennaio – sta suscitando grande interesse, testimoniato dall’ottimo flusso di visitatori (migliaia) fin qui registrato.
Rispetto ai normali orari sotto riportati, ricordiamo le due, imminenti, aperture straordinarie: lunedì 5 gennaio e martedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania. In entrambi i casi la mostra sarà visitabile sia la mattino (10-13), sia al pomeriggio (16-19).