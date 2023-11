Spazio Tesla celebra il decennale con il convegno”Dalla melodia delle cellule al suono del corpo umano” 18 e 19 novembre

Spazio Tesla festeggia i 10 anni di attività con un’importante convegno dal titolo “Dalla melodia delle cellule al suono del corpo umano” l’arte della musica per il benessere e la salute. Il convegno si svolgerà sabato 18 e domenica 19 novembre c/o la Volta del Vescovo in via Moizo 78 a Piacenza, ed è espressione del progetto “La musica ci salverà!” fortemente voluto da Alberto Negri e Laura Groppi fondatori di Spazio Tesla, intitolata al grande scienziato Nikola Tesla, e condiviso con i partner Roberto Romiti e Rino Capitanata.

Sabato 18 novembre è prevista la presentazione del progetto e un concerto a 432 hertz di Rino Capitanata con la partecipazione di Elia Pirovano. Moderatori saranno il Prof. Piergiorgio Spaggiari e il Dottor Giuseppen Miserotti.

Domenica 19 novembre al convegno che prenderà il via alle ore 9,30 e si concluderà alle 19.15 si alterneranno importanti relatori: Dal Prof. Carlo Ventura al Dr. Gioacchino Pagliaro dal Prof. Stefano Fais al Dr. Alberto Lori e tanti altri ricercatori.

Ospite d’eccezione Desanka “Dannie” Mandic, nipote di Nikola Tesla.

Spazio Tesla – Le vibrazioni del corpo umano

“Ogni cellula del corpo umano produce vibrazioni meccaniche, reagendo a suoni, oscillazioni dei campi magnetici, luce: si tratta di energia fisica che può essere potenzialmente utilizzata per riprogrammare cellule malate verso l’autoriparazione”; parole che arrivano dalle ricerche del professor Carlo Ventura.

Da diversi anni il professor Ventura laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna, Specialista in Cardiologia e di Ricerca in Biochimica è impegnato su questa frontiera del suono, delle vibrazioni, ma non solo anche dell’arte, della luce come effetto interattivo sulle nostre cellule.

L’Evento di Spazio Tesla è organizzato in collaborazione con VID art/science, un movimento internazionale che mira a promuovere un approccio interdisciplinare tra scienziati e artisti, nella convinzione che ogni manifestazione artistica possa parlare alle dinamiche più profonde della nostra biologia e specialmente la musica!

Spazio Tesla – il programma e i relatori

Il programma dell’evento comprenderà il concerto serale di sabato 18 novembre a cura del maestro Rino Capitanata con musiche a 432 hertz, “La musica dei Pianeti” con la partecipazione del giovane talento Elia Pirovano ed il congresso di domenica 19 per l’intera giornata. “Quando la Scienza risuona a 432 Hz” in cui si susseguiranno diversi relatori:

– Carlo Ventura: dalla melodia delle cellule al suono del corpo umano

– Gioacchino Pagliaro: l’armonizzazione interiore e l’intenzionalità della guarigione

–Stefano Fais: la medicina del futuro

– Mauro Pedone: l’armonia delle campane tibetane

– Giorgio Terziani: La modulazione epigenetica nell’era della medicina quantistica

–Daniele Gulla: presentazione dei dati bioenergetici rilevati durante il concerto

– Alberto Lori e Francesca Romano: dalla voce al canto, uno strumento di “Risonanza”

– Guber Finsterle: risonanza stocastica, effetto specchio nel tempo di fusione del suono, meraviglia. Riflessioni sulla musica e il benessere.



“Alla luce delle ricerche in questo campo il nostro slogan: “la musica ci salverà” sta diventando quasi profetico – affermano gli organizzatori- sarà un’esperienza unica anche data dal fatto che tale momento usicale verrà monitorato con gli strumenti di Daniele Gullà al fine di rilevare gli aspetti spettrofotometrici dell’ambiente in cui si svolgerà la performance musicale ed i risvolti sulle persone presenti in sala.

