Fugge dal controllo in un bar e spintona il comandante della polizia locale: 17enne denunciato e locale chiuso per cinque giorni

Continua l’attività di prevenzione della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Piacenza, che ha provveduto, nella giornata dell’11 agosto u.s., ad emettere un Provvedimento di chiusura temporanea ai sensi dell’articolo 100 T.U.L.P.S., per giorni 5 a firma del Questore, a carico del gestore di un bar ubicato nel Comune di Vigolzone (PC) zona di via Roma, di recente teatro di gravi episodi che hanno dimostrato l’esistenza di un evidente pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica dei cittadini, tale da giustificare l’adozione della chiusura temporanea.

In particolare, la sospensione dell’attività si è resa necessaria dopo l’esito di un controllo effettuato nella giornata del 03 luglio u.s. dagli agenti della Polizia Locale Unione Valnure Valchero, coadiuvati da un’unità cinofila antidroga.

Nella circostanza un avventore, segnalato come possibile detentore di sostanza stupefacente, tentava la fuga, travolgendo il Comandante della Polizia Locale che, nella caduta riportava alcune lievi lesioni.

Il soggetto, subito fermato, sottoposto a Perquisizione personale, risultava detenere circa 4 gr. di hashish, un coltello e un bilancino di precisione, materiale tutto sequestrato dagli operanti.

Alla luce di quanto accaduto il soggetto fermato, un cittadino italiano di anni 17 veniva deferito all’A.G. minorile, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi e lesioni personali aggravate.

Per tale motivo, rilevando che il fatto accaduto presso il predetto esercizio commerciale, riveste carattere di particolare gravità ed allarme sociale e che costituisce un oggettivo pericolo per la pubblica sicurezza, per prevenire ulteriori situazioni che potrebbero ancora rappresentare una minaccia per la collettività, è stato adottato il provvedimento di chiusura della durata di giorni 5.

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