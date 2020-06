Spostamenti tra regioni e all’estero, ecco cosa cambia

Con il 3 giugno scatta un’ulteriore tappa verso il ritorno alla normalità. In particolare i cambiamenti riguardano spostamenti e trasporti. Ci si potrà spostare da una regione all’altra ma in generale rimarranno i divieti di assembramenti, l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e sui mezzi di trasporto. Resta anche l’obbligo del distanziamento sociale e la quarantena per chi ha infezioni respiratorie con febbre o la temperatura corporea superiore ai 37.5 gradi. Agli spettacoli all’aperto potranno assistere al massimo mille persone, 200 nelle sale al chiuso.

Il servizio ferroviario

Le stesse Ferrovie dello Stato si preparano alla ripresa degli spostamenti in tutto il Paese: diventano 80 le Frecce, 48 gli Intercity e 4653 le corse regionali in circolazione. Ma stazioni e scali restano sorvegliati speciali: primi tra tutti Termini e gli aeroporti di Roma, dove saranno rilevate le temperature corporee. Inoltre nel Lazio sarà potenziato il contact tracing mentre i casi sospetti saranno indirizzati ai drive-in per possibili test, ma la Regione Lazio auspica anche il “tracciamento a livello nazionale”.

Andare all’estero

Sarà anche possibile andare all’estero. Sono consentiti i viaggi negli stati membri dell’Unione Europea, negli Stati che fanno parte dell’accordo di Schengen (membri Ue più Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera), in Gran Bretagna, Andorra, Principato di Monaco; Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. Discorso a parte per la Grecia: fino al 15 giugno gli italiani potranno andare ma solo osservando un periodo di quarantena. Dal 15 giugno test e quarantena solo per chi proviene dalle regioni considerate a rischio: Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto. Dal 1° luglio, invece, cadrà ogni tipo di restrizione.