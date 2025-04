A Tutor Fiorenzuola iscrizioni aperte per il corso RAA, formazione per gestire i servizi socio-sanitari

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al corso per Responsabile di Nucleo delle Attività Assistenziali (RAA) presso la scuola di formazione Tutor di Fiorenzuola; un’opportunità formativa pensata per chi desidera specializzarsi nella gestione dei servizi socio-sanitari e acquisire competenze specifiche per operare in questo settore.

La scuola di formazione Tutor di Fiorenzuola ha strutturato un percorso che permette di sviluppare le competenze necessarie per esercitare la professione di RAA. Il corso si concentra sull’organizzazione dei servizi, sulla gestione del cliente e sul coordinamento delle attività degli Operatori Socio-Sanitari (OSS), con l’obiettivo di formare professionisti capaci di promuovere il benessere degli utenti all’interno delle strutture assistenziali.

Il programma didattico prevede un approfondimento su diversi argomenti chiave. Si parte dalla sicurezza e dal benessere negli ambienti di lavoro, con un’attenzione particolare alle norme, ai comportamenti corretti e agli strumenti da adottare. Si affrontano poi temi legati all’organizzazione aziendale e alla gestione delle risorse umane, con un focus specifico sull’economia e il management del servizio. Il percorso include anche lo studio del care project, la qualità nei servizi attraverso sistemi di gestione e metodologie di valutazione, oltre alla progettazione e gestione del piano di comunicazione. Infine, viene dato spazio alle tecnologie e agli strumenti informatici applicati ai servizi socio-sanitari, aspetti fondamentali per migliorare l’efficienza operativa.

Il corso ha una durata complessiva di 180 ore, di cui 40 dedicate allo stage. Per ottenere l’attestato finale, è richiesta una frequenza minima del 70% del monte ore totale. Al termine del percorso, previo colloquio valutativo, verrà rilasciato un Certificato di Competenze (UC 2-4) relativo alla qualifica di Tecnico Esperto nella Gestione di Servizi. Questo titolo rappresenta titolo preferenziale per chi desidera ricoprire il ruolo di RAA.

Possono iscriversi al corso fino a 15 partecipanti, purché soddisfino alcuni requisiti. È necessario aver compiuto 18 anni ed essere in possesso di un titolo di studio o di una qualificazione di livello EQF 4, preferibilmente la qualifica OSS. Per chi ha conseguito titoli all’estero, è richiesta una traduzione giurata se provenienti da un Paese UE, o una dichiarazione di valore per quelli extra UE. Inoltre, è necessaria un’esperienza lavorativa coerente con i contenuti del corso. I cittadini extraeuropei devono disporre di un permesso di soggiorno valido e dimostrare una conoscenza della lingua italiana almeno di livello B1.

Per svolgere il ruolo di RAA all’interno delle strutture socio-sanitarie accreditate dalla Regione, è inoltre necessario possedere la qualifica di Operatore Socio-Sanitario (OSS) e un diploma di scuola secondaria di secondo grado, come stabilito dalle DGR 514/2009 e 1638/2024.

Le iscrizioni sono aperte fino all’11 aprile 2025. Nel caso in cui le candidature superino il numero di posti disponibili, sarà effettuata una selezione che prevede un test e un colloquio motivazionale. Il corso avrà inizio il 28 aprile 2025.

La quota di partecipazione è di 900 euro, con la possibilità di pagamento in rate mensili. Le lezioni si svolgeranno presso la sede Tutor di Fiorenzuola, in Via P. Boiardi 5.

Per ricevere maggiori informazioni o procedere con l’iscrizione, è possibile contattare la segreteria della scuola al numero 0523 981080 o scrivere all’indirizzo email oss@tutorspa.it