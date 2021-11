Stazione di Fiorenzuola, maxi intervento da un milione di euro per migliorare il servizio

Due nuovi ascensori per il collegamento fra i binari, completo rinnovo del sottopassaggio, manutenzione delle pensiline, pulizia delle facciate esterne del fabbricato viaggiatori e ritinteggiatura degli ambienti interni.

Sono i principali interventi che Rete Ferroviaria Italiana realizzerà nella stazione di Fiorenzuola d’Arda a partire dalla prossima settimana.

Obiettivo migliorare l’accessibilità e la funzionalità dello scalo fiorenzuolano, favorire l’utilizzo del treno e creare le condizioni per trasformare la stazione in un hub per mobilità a basso tasso di inquinamento, in coerenza con gli obiettivi del Gruppo FS.

Particolare attenzione sarà dedicata al risparmio energetico, attraverso l’impiego di luci a led sia nel sottopassaggio e lungo le pensiline sia sul lato esterno della stazione.

Saranno inoltre realizzati nuovi impianti elettrici e di trasmissione dati a servizio dei sistemi di diffusione sonora e di videosorveglianza. Una nuova centrale di pompaggio verrà attivata per tutelare il sottopassaggio in caso di forte maltempo.

La durata dei lavori, che verranno realizzati garantendo la contestuale fruibilità della stazione, è di un anno.

Investimento di RFI 1 milione di euro.