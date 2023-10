Stazione di Piacenza, topi e situazione igenica problematica nel parcheggio dei pendolari interrogazione di Zanardi (FdI)

Stazione di Piacenza topi e situazione igenica problematica Gloria Zanardi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ha presentato un’interrogazione urgente per chiedere all’amministrazione se intende attivarsi per risolvere il problema di decoro ed igiene che si riscontra nella zona della stazione, in particolare, nel parcheggio riservato ai pendolari in viale Sant’Ambrogio.

Stazione di Piacenza la situazione

Zanardi rileva: “come evidenziato dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri, a seguito di segnalazioni pervenute da cittadini, sono urgenti interventi da parte dell’Amministrazione Comunale in zona stazione, considerando che gli avvistamentii sono stati annche in pieno giorno dagli utenti del parcheggio diversi topi (anche di grandi dimensioni) che attraversavano indisturbati il vialetto interno al posteggio auto (innfilandosi sotto le stesse), creando così problemi, non solo di decoro, ma anche di igiene pubblica”.

Zanardi incalza

L’esponente di Fratelli d’Italia incalza ricordando come si tratti di “una situazione ampiamente segnalata all’Amministrazione dai cittadini residenti nella zona e dai pendolari da diverso tempo, tanto che la questione era già stata oggetto di un atto ispettivo proprio del Consigliere regionale Tagliaferri che aveva sollecitato un intervento in tal senso della Regione Emilia-Romagna su Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.”

La risoluzione del problema

Zanardi, dunque, ritenuto che il sindaco è il responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio e che il decoro urbano sia priorità imprescindibile, chiede se la Giunta si è attivata presso Ausl in ordine alla risoluzione del problema sopra descritto e se abbia intenzione di aprire al più presto un tavolo di confronto con la Regione Emilia – Romagna e con Ferrovie dello Stato S.p.A. in merito.