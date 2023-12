Colpo in farmacia, ladri accerchiati fuggono nei campi: uno di loro bloccato dopo l’inseguimento

Colpo notturno in farmacia, uno dei ladri bloccato dopo un inseguimento nei campi. I fatti sono accaduti questa notte. Poco dopo le 3,30 un gruppo di quattro malintenzionati è riuscito a entrare all’interno di una farmacia a San Nicolò. L’irruzione, però, pare abbia fatto scattare l’antifurto e sul posto sono intervenuti i carabinieri e una pattuglia di Metronotte.

In quel momento transitava per caso anche una pattuglia di Sicuritalia che notando il movimento si è fermata a dare una mano. I malviventi, vedendosi circondati, hanno deciso di fuggire e sono scappati a piedi nei campi. Forze dell’ordine e guardie giurate si sono messe all’inseguimento. Uno dei banditi è stato bloccato, indagini sono in corso.