Stralunà 2024 il 12 giugno, Tarquini: “Prima assoluta a Piacenza per la camminata nel cielo del funambolo zen” – AUDIO

Stralunà 2024 il 12 giugno, Tarquini: “Prima assoluta per Piacenza per la camminata nel cielo di Loreni, funambolo zen”. L’esponente dei Manicomics ha presentato a Radio Sound la quarta edizione del Festival di Comicità, Musica, Circo Contemporaneo previsto in Piazza Cavalli mercoledì 12 giugno dalle ore 18.00.

“Il 12 giugno invaderemo Piazza Cavalli con questa manifestazione dove avremo, tra i vari eventi, uno spettacolo che rimarrà negli annali della città. Sto parlando dell’attraversamento funambolico della piazza con Andrea Loreni, un artista che ha fatto di quest’arte una forma di meditazione. Una camminata nel cielo che partirà dal Palazzo del Governatore, mentre a terra, sia prima che dopo ci sarà un tributo speciale alle acrobazie sulla bicicletta, che richiama la presenza a Piacenza del Tour de France. Il tutto sarà accompagnato dai Tamarros, un gruppo italiano che suona della musica anni 70”.

Una grande festa della fantasia

Fantasia e stupore sono molto presenti già nel titolo della manifestazione, l’essere stralunati fa parte del mondo del clown da dove veniamo. Il linguaggio sovra culturale del circo contemporaneo, della musica e della comicità fanno sì che Stralunà sia una festa popolare dal gusto tutto contemporaneo, richiamando artisti all’avanguardia con un occhio speciale verso la comunità e il sociale.Tutti gli spettacoli sono gratuiti, così da richiamare pubblico di tutte le età. Quest’anno attrazioni da terra tutte su ruote in occasione del Tour de France e dal cielo, a celebrare la forza dell’animo umano.

Stralunà 2024

E’ la parola in dialetto piacentino per “stralunato”. Una parola che identifica una diversità, l’essere strani e con qualche strano e divertente pensiero. Il nostro Stralunà è proprio questo: una grande pressione d’animo che ci porta verso uno “strano e divertente pensiero” che aderisce al linguaggio comico, poetico e spesso surreale della Compagnia Manicomics.

Il Festival

Nasce nel 2021 come crocevia di linguaggi performativi e dello spettacolo dal vivo, a partire dal circo contemporaneo e del clown teatrale, specificità di Manicomics Teatro, sino ad arrivare ad accogliere anche gli altri linguaggi della scena contemporanea e altri elementi di piazza volti a far divenire l’evento un momento di festa, una kermesse, con eventi che trasformano il centro città in una festa di colori, acrobazia e sorrisi.

Stralunà 2024: Programma – 12 giugno in Piazza Cavalli.

«ACROBATICAMENTE MONOTRIAL»

di e con Filippo Bubba

PERFORMANCE DI MONOCICLO ACROBATICO

GRATUITO



Acrobazia Concentrazione Simpatia del piacentino Filippo Bubba, che con il suo monociclo acrobatico attraversa montagne, architetture urbane e sfida le leggi di gravità. Spettacolo adatto a tutti e che avvicina allo sport, alla vita all’aria aperta e all’impegno nelle proprie passioni.

«MI SA CHE TOCCA A NOI»

Duo Zanapia

SPETTACOLO DI MONOCICLO RUOTA CYR E GIOCOLERIA

GRATUITO



Stefano Papia e Romeo Matteo Zanaoni, in arte il Duo Zanapia di Petit cabaret 1924 i protagonisti dello spettacolo «Mi sa che tocca a noi».

Umorismo, sorrisi e stupore insieme a tecniche sopraffine di motociclo acrobatico, roue cyr e juggling, per uno spettacolo per tutte le età..

«THE TAMARROS»

Ambaradan Teatro

SPETTACOLO ITINERANTE DI MUSICA E COMICITÀ

GRATUITO

Ladies and Gentleman, arrivano i Tamarros con lo spettacolo itinerant-comico-musical-teatrale di strada dal ritmo travolgente! Un’orchestra in grande stile con la musica dance della Disco Fever degli anni ’70!

«CAMMINATA NEL CIELO»

di e con Andrea Loreni

SPETTACOLO DI FUNAMBOLISMO SOPRA PIAZZA CAVALLI DAL PALAZZO DEL GOVERNATORE ALLA TORRE DELL’INA

GRATUITO

Andrea Loreni, conosciuto come il FUNAMBOLO ZEN anche per il podcast che sta avendo una grande risonanza, ha realizzato traversate senza rete di salvataggio in tutto il mondo ed ora in a Piacenza realizzerà un evento senza precedenti: per la prima volta nella storia, un uomo farà la traversata funambolica su Piazza Cavalli, dal Palazzo del Governatore alla Torre dell’INA.. «Camminare sul cavo teso attraverso il vuoto crea l’occasione di incontrare le parti più profonde di sé e di stare con quello che “accade” nel momento» A. LORENI

La traversata

La traversata per Andrea è un movimento su una linea tracciata, fatto in un determinato spazio e in preciso momento. Ogni traversata è una scelta, la scelta di portare la propria energia a vibrare insieme all’energia di un luogo, di un contesto, naturale o urbano. È un momento di estrema sospensione e nello stesso tempo di massimo radicamento nel “qui e ora”. La traversata non rappresenta solo il punto di arrivo di un percorso, fatto di un grande sforzo fisico e mentale, è anche un potente mezzo di consapevolezza, in cui Andrea è entrato ed entra ogni volta in dialogo con istinti irrazionali e paure primigenie.

«TIME TO LOOPS»

di e con il Duo Kaos

SPETTACOLO DI CIRCO CONTEMPORANEO CON PALO CINESE E BICICLETTA ACROBATICA

GRATUITO

Bicicletta acromatica e palo cinese: movimento, eleganza e acrobazie in bicicletta si compongono in un ingranaggio perfetto per far emozionare una storia di movimento, trasformazione e amore, dal caos all’armonia.

Il Duo Kaos ci presenta uno spettacolo di circo contemporaneo in cui movimento, eleganza e acrobazie in bicicletta si compongono in un ingranaggio perfetto per farci emozionare.

Time to loop è una storia di movimento, trasformazione e amore, dove costruire e distruggere sono parte dello stesso ingranaggio e ogni personaggio, a modo suo, ricerca il sostegno e il suo complementare per riportare il caos all’armonia. Tutto questo è un gioco in sincrono, perché l’equilibrio è una costante che porta fuori dai propri confini, uno scomporre e ricomporre le possibilità di presa, aggancio e distacco necessario a dare il via a una nuova azione. Con leggerezza d’animo e slancio romantico entrambi i personaggi cominciano a capire che l’uno non può sostituirsi all’altro ma che insieme possono creare il loop perfetto.

Vincitore 1°Premio Orangobando C.IT.A 2015

Vincitore 1° Premio della Giuria 17 InternationalenKleinkunstfestival 2016

Vincitore PIC PoeticInvasion “La Strada” Bremen 2018

LA COMPAGNIA Duo Kaos è una compagnia di circo contemporaneo italo-guatemalteca nata nel 2009 dall’incontro di Giulia Arcangeli e Luis Paredes, artisti poliedrici, con base nella regione Marche (Italia).

Il linguaggio e le tecniche del circo, la ricerca coreografica, il valore simbolico dei particolari elementi di scena e la ricerca di musiche e sonorità originali sono gli elementi espressivi di una poetica evocativa. In un percorso di costante ricerca artistica, in equilibrio tra tradizione e sperimentazione, spontaneità e ricercatezza, le creazioni della compagnia si compongono di paesaggi visionari dove non solo i corpi ma anche gli oggetti sono protagonisti e motori drammaturgici per viaggi immaginifici dove lo spettatore può perdersi.

Oltre al personale lavoro di creazione, negli anni Duo Kaos lavora con varie compagnie di circo contemporaneo, in produzioni nazionali e internazionali.

Dal 2016 la compagnia è riconosciuta e apprezzata oltre i confini nazionali con lo spettacolo Time to Loop, che conta oltre 300 repliche all’attivo ed è stato ospite di festival e rassegne in tutto il mondo, tra cui si segnalano: Feuxd’hiver Le Channel, scène nationale de Calais (Francia), The Waves Festival (Danimarca), FIA – Festival Internacional de las Artes(Costa Rica), FIC – Festival Internacional Cervantino (Messico), Humour Des Notes Haguenau (Francia),cirkaalst (Belgio), Escher Street Festival (LUSSEMBURGO), Festspiele (Germania), Festival Buiten Gewoon(Olanda), Wonderpuck Festival (Romania).

