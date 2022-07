Festival del Circo Contemporaneo a Piacenza Stralunà, la seconda edizione dal 15 al 17 luglio

Il Festival del Circo Contemporaneo a Piacenza Stralunà è la parola in dialetto piacentino per “stralunato”. Una parola che identifica una diversità, l’essere strani e con qualche strano e divertente pensiero. Il nostro Stralunà è proprio questo: una grande pressione d’animo che ci porta verso uno “strano e divertente pensiero” che aderisce al linguaggio comico, poetico e spesso surreale dellaCompagnia Manicomics.

Stralunà, seconda edizione

Stralunà nasce nel 2021 e raddoppia quest’anno con la 2° Edizione 2022, grazie al contributo e al sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, del Comune diPiacenza che ne ha inserito il programma del Festival nell’Estate Farnese, grazie al sostegno del Ministero della Cultura e dalla Regione Emilia Romagna, nonché il sostegno tramite l’Art Bonus di imprenditori illuminati, portando per la prima volta aPiacenza un evento di grandi dimensioni e altissima qualità artistica, interamente legato al circo contemporaneo, all’interno del quale il clown teatrale, specificità di Manicomics Teatro, sta crescendo e sviluppando nuovi linguaggi per raccontare l’uomo e le nuove tecnologie di comunicazione «umana».

Il 15, 16 e 17 Luglio la“Città del Circo-in Centro Città” popolerà gli ampi spazi dell’Arena Daturi di Piacenza, all’ombra dell’imponente e sontuosa cornice di PalazzoFarnese in pieno centro storico a Piacenza. L’apertura al pubblico sarà tutti i giorni dalle17:00 con l’Area Ricreativa ad ingresso gratuito, ad eccezione del 17 mattina, mattinata dedicata ai centri estivi che, su prenotazione, potranno assistere ad uno spettacolo e partecipare ad una lezione interattiva di giocoleria con il Collettivo Antilia.

Le compagnie che abiteranno l’Arena Daturi sono di fama internazionale, scelte da Manicomics perché portano con sé alcune caratteristiche comuni: sono tutti spettacoli adatti a tutte le età, di altissimo livello artistico, divertenti e capaci di sviluppare empatia; portano contenuti e poetiche di grande impatto umano ed emotivo: non solo divertimento ed intrattenimento, ma anche riflessioni sull’uomo, le sue meccaniche psicofisiche, la necessità e il desiderio di confrontarsi positivamente con l’altro; sono compagnie che vivono in comunità (come spesso capita nella tradizione circense), ma un tipo di comunità «sostenibile», attenti all’ambiente in tutte le sue forme e necessità.

Stralunà è un momento di festa della collettività anche grazie agli ospiti dello street food, tra cui i track food della POLPETTERIA, la gelateria viaggiante di BAIOCC, la cucina siciliana di BEDDA, mentre per i più piccoli (ma non solo) ci saranno sul prato i giochi di legno di Energia Ludica . Altra novità di quest’anno sono i Mercatini Estivi di artigianato e vintage, che ospita esercenti piacentini con prodotti di qualità a basso impatto ambientale.