Si accascia a terra al supermercato, nulla da fare per un uomo di 90 anni. I fatti sono accaduti questo pomeriggio. Un uomo di 90 anni stava facendo spesa all’interno di un supermercato di via Cittadella quando ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118: nonostante le manovre di rianimazione e il tempestivo intervento, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.