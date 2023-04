Stavano viaggiando in direzioni opposte, poi lo schianto. I fatti sono accaduti questo pomeriggio in Strada Caorsana, nei pressi della Croce Grossa. Un motociclista di 39 anni si è scontrato con un’auto che proveniva dalla direzione opposta. L’impatto è stato violento e il motociclista ha riportato alcune lesioni, in particolare agli arti inferiori. Portato al pronto soccorso, non è in pericolo di vita.