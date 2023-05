Stava pescando insieme agli amici in riva al Po quando è stato stroncato da un malore. I fatti sono accaduti questa notte, nella zona di San Nazzaro di Monticelli. L’uomo, 67enne di origini macedoni, era impegnato in una sessione di pesca notturna insieme ad alcuni amici, a bordo di una piccola imbarcazione. Improvvisamente l’uomo si è accasciato al suolo. Subito gli amici hanno chiamato il 118 ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.