Studentessa travolta dal bus, il cordoglio della Provincia: “Profondo dolore”

Il cordoglio dell’Amministrazione provinciale per la tragica morte della studentessa del Raineri-Marcora. La presidente Monica Patelli: “Profondo dolore e vicinanza alla famiglia”.

La presidente della Provincia di Piacenza Monica Patelli esprime “Sincero e profondo cordoglio per il tragico incidente nel quale ha perso la vita Simran Kumar, quattordicenne studentessa del Raineri-Marcora. Come presidente della Provincia, e come mamma, condivido il tremendo dolore per quanto accaduto e ringrazio chi è intervenuto sul posto per fare il possibile. Insieme a tutto il Consiglio Provinciale formulo le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e al personale della scuola, convinta che la sicurezza di ragazze e ragazzi, dentro e fuori dalle aule, sia un valore irrinunciabile”.