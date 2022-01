Superlega – Dopo oltre un mese torna il sorriso in casa Gas Sales Piacenza: 3-0 a Monza

La Gas Sales Piacenza torna alla vittoria dopo oltre un mese. L’ultimo successo era datato 28 novembre contro Taranto, per il resto tanti rinvii e due stop con Perugia e Verona. Lo fa nel momento più importante, nello scontro diretto contro Monza che proietta la formazione di Lorenzo Bernardi al quinto posto in classifica con due lunghezze di vantaggio proprio sui brianzoli che fra l’altro hanno anche giocato due gare in più.

Finisce 3-0 con due set, i primi, in cui i biancorossi sono stati bravi a mostrarsi superiori puntando su un ottimo servizio e su una difesa molto attenta. Poi nella terza frazione i piacentini sono entrati nella battaglia con lo spirito giusto, chiudendo la gara dopo tre quarti d’ora combattutissimi in cui si sono trovati ad annullare anche due palle set agli ospiti chiudendo l’incontro all’ottava occasione.

La cronaca

Nelle prime due frazioni le sorprese sono poche, Bernardi schiera il sestetto atteso con Brizard in regia, Lagumdzija opposto, Caneschi e Holt centrali, Recine e Rossard schiacciatori e Scanferla libero. Monza parte meglio ma resta avanti per poco tempo, perché il servizio di Lagumdzija e un attacco di Recine consentono ai biancorossi di pareggiare a quota 7. A metà frazione arriva lo strappo che si rivelerà decisivo, ancora l’opposto di Piacenza è decisivo al servizio, poi i biancorossi allungano 20-15 ipotecando la frazione. Nel finale Monza lascia intendere che per conquistare il parziale i padroni di casa dovranno sudare, annullano tre palle set prima di sbagliare il servizio del 25-23. Si torna in campo e c’è solo Piacenza. Rossard cambia ritmo ed è protagonista con il servizio del 7-2 e con l’attacco dell’11-7. I brianzoli faticano a trovare le risposte, la Gas Sales Bluenergy non arretra di un millimetro e chiude senza problemi il parziale 25-17.

Un finale da urlo

Quando la gara sembra in discesa ecco che il Vero Volley tira fuori le unghie e la terza frazione è una vera maratona. le due squadre si alternano al comando, prima si illude Piacenza che trova il 16-14 con Holt, poi risponde Monza che grazie al muro trova il vantaggio 22-20. Gli ospiti hanno anche due occasioni per chiudere il set e allungare l’incontro, ma Piacenza risponde colpo su colpo. Rossard diventa protagonista, poi tocca a Holt chiudere la sua gara perfetta (8 su 8 in attacco) con il muro che vale il 34-32 e lancia la Gas Sales Bluenergy al quinto posto in graduatoria.

Francesco Recine, schiacciatore Gas Sales Piacenza

Oggi hanno funzionato molto la battuta e la difesa, che sono mancate un po’ nel terzo set e infatti abbiamo fatto un po’ fatica e loro sono rimasti attaccati a noi sempre. Ma siamo riusciti a portare a casa un bel risultato: abbiamo lavorato tanto in questi giorni e abbiamo ripreso fiducia. Questa vittoria ci ricarica.

GAS SALES PIACENZA PIACENZA-MONZA 3-0

(25-23, 25-17, 34-32)

MVP: Francesco Recine, schiacciatore Gas Sales Piacenza

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Recine 13, Holt 9, Brizard 3, Rossard 12, Caneschi 9, Lagumdzija 13; Scanferla (L), Antonov, Stern, Cester. Ne: Russell, Pujol, Tondo (L), Catania. All. Bernardi

VERO VOLLEY MONZA: Orduna 1, Karyagin 12, Grozdanov 6, Davyskiba 21, Dzavoronok 10, Galassi 4; Federici (L), Katic, Galliani, Gaggini (L), Beretta. Ne: Calligaro e Grozer. All. Eccheli