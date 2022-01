Superlega – Gas Sales Piacenza-Leo Shoes Modena, l’informativa sui biglietti

Dal 4 gennaio sarà possibile acquistare i biglietti per il big match casalingo del 9 gennaio alle ore 18.00 con Leo Shoes PerkinElmer Modena pressogli sportelli Gas Sales, le Filiali/Agenzie della Banca di Piacenza e on line su Vivaticket. Per maggiori informazioni sugli orari e giorni di apertura: www.gassalespiacenza.it; www.gassalesenergia.it/sportelli; www.bancadipiacenza.it. Su Vivaticket è sempre disponibile l’acquisto on line fino alle 18.00 nel giorno della partita.

Sarà possibile acquistare i biglietti anche presso il Temporary Official Store in via Sant’Antonino, 21 Piacenza dal lunedì al sabato con il seguente orario 10-13, 14-19.

Gas Sales Piacenza-Modena: i biglietti

Ricordiamo che, con l’entrata in vigore delle nuove normative Covid-19 decise dal governo, per accedere al PalabancaSport è necessario il Super Green Pass ed è obbligatorio indossare le mascherine Ffp2. Non sarà possibile consumare cibo e bevande all’interno della struttura. Il bar sarà naturalmente chiuso.

*Agenzie/Filiali Gas Sales Energia, eccetto Verolanuova (BS), Manerbio (Bs) e Parma.

*Agenzie/Filiali Banca di Piacenza

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà della Società e in ottemperanza ai Protocolli della Regione, l’accesso fosse consentito ad un numero ulteriormente limitato di persone, sarà la Società a stabilire chi di volta in volta avrà la possibilità di accedere alle partite. I criteri di accesso saranno definiti dalla Società in base alle norme vigenti al momento del match e permettendo a tutti gli abbonati di assistere allo stesso numero di partite, cercando di valutare anche l’importanza dei match che verranno disputati con pubblico limitato