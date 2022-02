Superlega – La Gas Sales Piacenza fa visita alla capolista Perugia, Stern: “Non abbiamo nulla da perdere”

Mercoledì 23 febbraio alle 20.30 Perugia riceverà al PalaBarton la visita di Piacenza per l’undicesimo turno. La capolista Sir Safety Conad Perugia ha costruito le proprie certezze a suon di vittorie, l’outsider Gas Sales Piacenza, scivolata al settimo posto, paga qualche prestazione al di sotto del rendimento e il rinvio di alcune partite, ma ha le carte in tavola per strappare un piazzamento più vantaggioso in chiave Play Off.

A presentare il match Toncek Stern, schiacciatore Gas Sales Piacenza

“Questo momento è sicuramente difficile per noi, nell’ultima partita abbiamo giocato male e secondo me dobbiamo liberare la testa e andare avanti con uno spirito giusto. Domani non abbiamo nulla da perdere, Perugia è prima in classifica ed è una squadra molto forte. Noi dobbiamo scendere in campo liberi dai pensieri e giocare tranquilli. Io penso che tecnicamente non ci siano problemi, siamo forti, dobbiamo solo ritrovare l’atteggiamento e la giusta atmosfera, come avevamo all’inizio del campionato e provare a vincere ogni partita”.

Precedenti

5 (5 successi Sir Safety Conad Perugia)

Ex

Aaron Russell a Perugia dal 2015/16 al 2017/18.