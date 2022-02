Albinoleffe-Fiorenzuola 0-0, i rossoneri strappano un punto importante in trasferta. Tabbiani: “Soddisfatto della prestazione” – AUDIO

Dopo tre sconfitte consecutive (contro Lecco, Triestina e Trento), il Fiorenzuola di Luca Tabbiani riprende a macinare punti-salvezza. I rossoneri, con Oneto nel ruolo di mezzala e Giani nei tre d’attacco, giocano una partita attenta sul campo dell’Albinoleffe, meritando il pareggio al termine dei 90 minuti. Solo due grandi occasioni a macchiare il match: il destro di Bruschi, parato molto bene da Pagno, e il tentativo ravvicinato di Ravasio, alto di poco. La truppa valdardese scende al 17esimo posto in classifica, ma rimane a -1 dalla salvezza diretta.

La cronaca

FINE – TRIPLICE FISCHIO ALL’ALBINOLEFFE STADIUM: 0-0

90’+ Tre minuti di recupero

90′ Calcio d’angolo tagliato, colpo di testa di Galeandro, palla che rimbalza per terra e scavalca la porta di Battaiola

86′ Carica a testa bassa la formazione di casa, ma i rossoneri tengono botta

84′ Il Fiorenzuola prova a farsi vedere con il mancino di Piccinini, ma la palla finisce larghissima

83′ Dentro Galeandro per Giorgione in casa Leffe

81′ Dieci minuti più recupero al termine del match

78′ Giallo per Fracassini

72′ Cavalcata di Poletti e destro incrociato dai 20 metri: palla larga di poco, ma Battaiola c’era

70′ Ultimi venti minuti all’Albinoleffe Stadium: regge ancora lo 0-0

66′ Doppio cambio in casa Albinoleffe: dentro Gelli e Martignago, fuori Piccoli e Ravasio

63′ Fiorenzuola: fuori Bruschi, Stronati e Arrondini, dentro Mamona, Piccinini e Mastroianni

60′ Cambio Albinoleffe: fuori Nichetti, dentro Poletti

57′ Fuori Giani e dentro Sartore in casa Fiorenzuola

56′ OCCASIONE ALBINOLEFFE! Tomaselli la mette in mezzo rasoterra e Ravasio – quasi cadendo – tenta la conclusione dai 5 metri: palla alta sopra la traversa

52′ Azione insistita dell’Albinoleffe, che cerca di aprire la scatola difensiva del Fiorenzuola in tutti i modi, ma i rossoneri si chiudono con ordine e non lasciano spazi

50′ Ammonito Bruschi: secondo giallo in casa Fiorenzuola

49′ Si gioca a viso aperto, senza paura

46′ Via alla ripresa. Nessun cambio

Primo tempo

INT – TERMINA IL PRIMO TEMPO: 0-0

43′ Sugli sviluppi della punizione, Bruschi colpisce in pieno la schiena di Giani e l’occasione sfuma

41′ SLALOM DI GIANI! L’esterno del Fiorenzuola viene dentro al campo, salta tre avversari, si avvicina all’area di rigore e viene steso da Milesi. Giallo per l’ex Piacenza e punizione dal limite per la squadra di Tabbiani

38′ Nichetti si presenta in area un’altra volta, carica il destro, lo esplode, ma Potop gli dice di no in tackle scivolato

34′ Giani è il primo ammonito del match

29′ Gran botta di Manconi dal limite dell’area: palla in curva

25′ Superata la boa di metà primo tempo: regge lo 0-0. Ci prova Nichetti con il mancino: para Battaiola

20′ Reazione Albinoleffe! Nichetti e Piccoli tentano di spaventare Battaiola, ma la difesa di Tabbiani si chiude a riccio

17′ Ci prova di testa anche Stronati, ma la difesa degli azzurri respinge senza problemi

14′ OCCASIONE FIORENZUOLA! Bruschi rientra sul destro e spara un missile terra-aria: Pagno respinge con i pugni

13′ Albinoleffe nettamente meglio finora

7′ Bruschi perde palla, Gusu trasforma l’azione da difensiva in offensiva, ma un grande tackle di Oneto (oggi mezzala) stoppa la manovra dei locali

4′ L’Albinoleffe cerca di attaccare per vie laterali; il Fiorenzuola si copre con attenzione

1′ Iniziata all’AlbinoLeffe Stadium

Le formazioni

Albinoleffe (3-5-2) – Pagno; Milesi, Marchetti, Riva; Gusu, Giorgione (82′ Galeandro), Nichetti (60′ Poletti), Piccoli (66′ Gelli), Tomaselli; Ravasio (66′ Martignago), Manconi. All: Marcolini.

Fiorenzuola (4-3-3) – Battaiola; Fracassini, Potop, Cavalli, Dimarco; Giani (56′ Sartore), Nelli, Stronati (63′ Mamona); Arrondini (63′ Piccinini), Oneto, Bruschi (63′ Mastroianni). All: Tabbiani.

Ammonizioni: Giani (F), Milesi (A), Bruschi (F), Fracassini (F), Poletti (A)