Superlega – Gas Sales Piacenza, definito il calendario delle partite per i Playoff 5° posto

E’ stato stilato il calendario del girone all’italiana del Play Off 5° posto, delle relative semifinali e finali che garantiranno un posto in Europa per la prossima stagione 2022/23. Gas Sales Piacenza aprirà in casa l’ultima parte di stagione domenica 17 aprile alle 18:00 contro la Top Volley Cisterna, mentre domenica 24 aprile (orario da definire) scenderà in Puglia per fare visita alla Gioiella Prisma Taranto.

La terza giornata si disputerà al PalabancaSport mercoledì 27 aprile alle 20:30 contro il Vero Volley Monza. Gara interna anche sabato 30 aprile alle 20:30 per la quarta giornata contro il Verona Volley. Si chiude con la quinta ed ultima giornata martedì 3 maggio alle 20:30 a domicilio della Allianz Milano.

ASCOLTA RADIOSOUND, LA RADIO DELLO SPORT PIACENTINO

Le prime quattro classificate accederanno alle semifinali (con gli abbinamenti prima-quarta e seconda-terza) che si giocheranno sabato 7 maggio alle 20:30 in casa della meglio classificata. Chi passerà il turno disputerà la finale giovedì 12 maggio alle 20:30 in casa della meglio classificata nel girone.

Ecco il calendario

1a giornata, 17/04/2022 – ore 18:00

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA-TOP VOLLEY CISTERNA

2a giornata, 24/04/2022 – ore (da definire)

GIOIELLA PRISMA TARANTO-GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA

3a giornata, 27/04/2022 – ore 20:30

GAS SALES BLUENERGY-VERO VOLLEY MONZA

4a giornata, 30/04/22 – ore 20:30

GAS SALES BLUENERGY-VERONA VOLLEY

5a giornata, 03/05/2022 – ore 20:30

ALLIANZ MILANO-GAS SALES BLUENERGY

SEMIFINALE, 07/05/2022 – ore 20:30

1a classificata-4a classificata

2a classificata-3a classificata

FINALE, 12/05/2022 – ore 20:30

1a semifinalista-2a semifinalista

I biglietti

Si apre la vendita dei biglietti a prezzo agevolato e con prelazione per il posto per gli abbonati per le 3 partite casalinghe del girone Play Off 5° posto valevole per l’accesso alla prossima Challenge Cup presso gli Sportelli Gas Sales Energia, le Filiali/Agenzie della Banca di Piacenza e on line su Vivaticket.

I dettagli

Per la gara del 17/4 con Cisterna: prelazione posto e prezzo dal 12/04 al 14/04 compresi; vendita aperta a tutti dal 15/04.

Per la gara del 27/04 con Monza: prelazione posto e prezzo dal 18/04 al 22/04 compresi; vendita aperta a tutti dal 23/04

Per la gara del 30/04 con Verona: prelazione posto e prezzo il 28/04 e il 29/04 compresi; vendita aperta a tutti il 30/04.

Per maggiori informazioni sugli orari e giorni di apertura: www.gassalespiacenza.it; www.gassalesenergia.it/sportelli; www.bancadipiacenza.it.

Per esercitare la prelazione, valida solo per gli abbonamenti nominativi, sarà necessario presentare la tessera abbonamento.

PREZZI GIRONE P.O. 5° posto PRELAZIONE INTERO RIDOTTO U16/O70 Tribuna Farnese/Gotico 20 15 Tribuna Po e Tribuna Lupi 18 13 Curva 15 11

PREZZI GIRONE P.O. 5° posto POST PRELAZIONE INTERO RIDOTTO U16/O70 Tribuna Farnese/Gotico 23 19 Tribuna Po e Tribuna Lupi 20 15 Curva 18 13

Promozione dedicata ai Clienti Gas Sales Energia

I clienti Gas Sales Energia hanno l’opportunità di accumulare fino a 900 punti (valore fino a €. 18,00) sulla Shopping&Experience app. Nel dettaglio:

Per chi acquista il biglietto di una partita: 250 punti (valore €. 5,00) Per chi acquista il biglietto di due partite: 550 punti (valore €. 11,00) Per chi acquista il biglietto di tre partite: 900 punti (valore €.18,00)

La promozione si applica a tutti i componenti della famiglia cliente Gas Sales Energia che acquisteranno il biglietto. Per godere della promozione occorre inviare, attraverso la Shopping&Experience app, la fotografia del biglietto della partita acquistato e del codice cliente Gas Sales Energia.

Dettagli

*si consiglia di scattare una foto al biglietto della partita affiancando la parte alta della bolletta in cui sono indicati Codice Cliente e Dati Cliente.

*assicurarsi che dalla foto risultino ben visibili i dati significativi (nome e cognome, data e titolo della partita e codice cliente Gas Sales Energia)

*il nome e cognome dell’acquirente del biglietto della partita, dell’Utente della Shopping&Experience app e del Cliente intestatario della bolletta Gas Sales Energia dovranno essere tutti corrispondenti e coincidenti e quindi l’intestatario della bolletta Gas Sales Energia dovrà inviare le foto dei biglietti della partita acquistati dai componenti della sua famiglia e si assume la responsabilità della correttezza e veridicità dell’invio.