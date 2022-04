Sarà intitolato a Andrea Cavanna, il giovane scomparso in un incidente stradale, l’impianto comunale di via Gianelli. Dopo il parere positivo del Coni, sindaco e assessori hanno approvato all’unanimità la pratica inviando la delibera al Prefetto. D’ora in avanti il nome di Andrea vivrà per sempre.

Il San Giuseppe vuole organizzare un evento sportivo il 21 maggio, giorno del compleanno di Cavanna, per ricordare quel ragazzo sempre gentile e solare.