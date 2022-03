Superlega – Recupero infrasettimanale per la Gas Sales Piacenza, Scanferla: “Con Ravenna sfida importante”

Mercoledì alle 20.30 è in programma il recupero della 1a giornata di ritorno di SuperLega. Nel derby tra Consar RCM Ravenna e Gas Sales Piacenza, il team romagnolo ha avuto la meglio solo una volta in sei incroci. I biancorossi, invece, si presentano al Pala De Andrè per fare punti dopo un girone di ritorno sfuggito di mano (2 vittorie e 7 sconfitte). Il settimo posto lascia spiragli per un buon piazzamento nei Play Off, ma agli uomini di Bernardi servono punti. Per gli ospiti vari record alla portata: Recine è vicino ai 1000 attacchi vincenti in Regular Season, Russell è ai 1500 attacchi vincenti nelle stagioni regolari e ai 2000 attacchi punto in carriera.

A presentare il match Leonardo Scanferla, Libero Gas Sales Piacenza

“Il match con Ravenna è importante, abbiamo voltato pagina dopo la partita di Trento e vogliamo portare a casa tre punti. Siamo carichi e c’è tanta voglia di ripartire, non sarà una partita facile perché loro non hanno nulla da perdere e giocheranno a braccio libero, tirando tutto in battuta e giocando molto spavaldi. Noi dovremo pensare più a quello che facciamo in campo. Sicuramente il fattore mentale contribuirà molto, dobbiamo cercare di partire con lo stesso spirito del primo set con Trento e trovare continuità”.

Precedenti

6 (1 successo Consar RCM Ravenna, 5 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza).

Ex

Enrico Cester a Ravenna nel biennio 2013/14-2014/15, Francesco Recine a Ravenna nel biennio 2019/20-2020/21.

9×9 Gas Tales – Storie sottorete

Nuovo appuntamento con la rubrica di video interviste “9×9 Gas Tales, storie sottorete”, presente sui canali social di Gas Sales Piacenza, che racconta le storie, le esperienze, le buone pratiche sportive e di vita, di chi contribuisce a #faresquadraxpiacenza.

La seconda puntata è dedicata a Francesco Recine “Checco”, Schiacciatore di Gas Sales Piacenza, che racconta il suo esordio sul tarflex, il suo rapporto con la famiglia, i suoi sogni e i successi fin qui ottenuti e il traguardo di vestire la maglia da titolare per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.