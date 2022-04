Superlega – Sfida di testa nei Playoff 5° posto: la Gas Sales Piacenza ospita Monza

Delicata prova per Gas Sales Piacenza. Mercoledì 27 aprile alle ore 20:30 (in diretta VolleyballWorld TV), Brizard e compagni ospiteranno il Vero Volley Monza per la terza giornata del girone di Playoff 5° posto. Le due formazioni sono appaiate in classifica a quota 6 punti. I biancorossi arrivano dalla sfida a Taranto dove hanno dominato per 3-0 mentre i brianzoli sono reduci dalla partita casalinga con Verona Volley dove hanno vinto per 3 -1.

A presentare la sfida con Monza, Maxwell Philip Holt, centrale Gas Sales Piacenza

“Sicuramente siamo ora in una situazione insolita. Perdere con Trento nei playoff e ripartire subito lottando per ottener il quinto posto. È sempre stato l’obiettivo principale per il club andare in Europa l’anno prossimo e stiamo lavorando affinché questo si realizzi. Abbiamo imparato nel corso della regular season, che ogni squadra in SuperLega gioca ad un livello altissimo di pallavolo, ma queste ultime due vittorie ci hanno dato grande fiducia e una nuova voglia di ripartire”.

3° giornata Play Off 5° posto Superlega Credem Banca

Mercoledì 27 Aprile 2022, ore 20.30 – PalabancaSport

Diretta Volleyballworld.tv

Classifica Girone Playoff 5° Posto

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 6 punti, Vero Volley Monza 6, Verona 3, Top Volley Cisterna 3, Allianz Milano 0, Gioiella Prisma Taranto 0.

Precedenti

6 (3 successi Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, 3 successi Vero Volley Monza).

Ex

Maxwell Philip Holt a Monza nel 2020/21, Adis Lagumdzija a Monza nel 2020/21; Georg Jr Grozer a Piacenza nel 2020/21.

Gas Sales Piacenza – l’U15 è Campione Interterritoriale

Grande successo per la squadra U15 del Settore Giovanile della Gas Sales Piacenza che si aggiudica il titolo di Campione Interterritoriale. Domenica 24 aprile si sono disputate a Parma, semifinali e finale interterritoriali del campionato maschile Under 15.

I giovani atleti biancorossi, vincendo in mattinata la semifinale contro Tricolore Pieve Reggio Emilia per 3 a 0 (25-14, 25-14, 25-15), si sono assicurati il passaggio alla fase regionale, che vedrà impegnate otto squadre.

Sconfiggendo poi nel pomeriggio Wimore Energy Gialla di Parma con il punteggio di 3 a 1 (25-17, 13-25, 25-20, 25-22), la squadra piacentina si è aggiudicata il titolo di campione interterritoriale Piacenza, Parma e Reggio nell’Emilia.

La fase regionale prevede due gironi di quattro squadre ciascuno, che si scontreranno in incontri di solo andata: le prime due classificate di ognuno dei gironi si affronteranno poi il 29 maggio a Piacenza nella Final Four regionale, organizzata proprio da Gas Sales Bluenergy Volley in collaborazione con il Comitato Territoriale FIPAV di Piacenza nelle palestre Salvadè e Baldini nell’ex Laboratorio Pontieri.

Le squadre che i nostri ragazzi andranno ad affrontare, già a partire da sabato 30 aprile e per i successivi due sabati, sono: Pallavolo Viserba (RN), Bper Banca VGModena Volley (MO) e Zinella VIP (BO).