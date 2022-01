Da sabato 8 gennaio tamponi al drive-through di via Anguissola, solo su appuntamento

Sarà attivo da sabato 8 gennaio il nuovo punto di drive-through tamponi a Piacenza, collocato in via Anguissola. L’accesso alla tensostruttura è riservato a specifiche categorie di utenti: appuntamenti presi dalle farmacia, dalle USCA, segnalazioni dei medici e dei pediatri di famiglia, rientri dall’estero, prenotazioni tramite Cuptel e persone convocate direttamente dall’Igiene Pubblica.

L’attività di prelievo sarà svolta con orario continuato, dalle ore 8.00 alle 19.30, sette giorni su sette.

Al drive-through saranno impegnati quotidianamente 10 professionisti sanitari e 6 operatori della vigilanza per l’accoglienza delle persone convocate.

La capacità giornaliera iniziale è di 1800 tamponi, modulabile in caso di necessità.

Al drive-through tamponi è previsto accesso in auto, solo su appuntamento, e svolgimento della prestazione senza che la persona debba scendere dal veicolo.

In particolare, si fa presente che le persone che nei giorni scorsi hanno un ricevuto un SMS con la convocazione per l’8 gennaio al Laboratorio analisi dovranno invece recarsi in via Anguissola, lato via Aveto, nell’area di parcheggio limitrofa ai campi di calcio. Le persone interessate saranno avvisate dello spostamento tramite SMS.

Da sabato, infatti, le attività di tamponi che fanno capo all’Igiene pubblica si svolgeranno al drive-through. Al Centro prelievi di via Taverna, in ospedale, continueranno invece a essere portati avanti solo alcuni tamponi di ambito ospedaliero.

L’Azienda Usl ringrazia l’Esercito per la collaborazione dimostrata ancora una volta in occasione dell’allestimento del servizio.