Vietato ammalarsi, la prefettura bacchetta il Comune di Ferriere: “La collettività non deve essere ulteriormente confusa in tempi già difficili”

“In relazione al documento pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Ferriere, di cui è stata data ampia risonanza mediatica, premesso che lo stesso, non protocollato né pubblicato nell’albo pretorio del comune, non è un’ordinanza sindacale, se non nell’aspetto, ma ha carattere puramente comunicativo, la continuità assistenziale (già guardia medica) trova risposte, seppur meno prossime, h 24 nel servizio sanitario locale. La collettività non deve essere ulteriormente confusa, nei tempi già difficili che stiamo vivendo, a motivo di forme di riorganizzazione del sistema sanitario, rese necessarie dalla situazione pandemica”.

E’ la nota emessa dalla prefettura di Piacenza. Il riferimento è all’ordinanza provocatoria emessa dal sindaco di Ferriere, Carlotta Oppizzi: “Porre in essere ogni attenzione al fine di evitare necessità del medico nei giorni prefestivi e festivi e dalle 20 alle 8 dei giorni feriali”

Un modo per protestare contro la decisione dell’Ausl di tagliare la guardia medica nel capoluogo dell’alta Valnure. Un provvedimento che, come noto, ha coinvolto anche il Comune di Ottone, in Valtrebbia.