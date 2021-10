La proposta dei farmacisti: “Troppe code alla domenica, tamponi anche nel centro vaccinale all’ex Arsenale” – AUDIO

Lunghe code davanti alle farmacie per effettuare il tampone e ottenere il certificato per potersi recare al lavoro. Grosse criticità non si stanno verificando, il problema principale piuttosto riguarda la domenica come spiega Roberto Laneri, presidente di Federfarma Piacenza.

“Abbiamo già segnalato la situazione all’Ausl e alla prefettura. Si tratta di capire se questo trend continuerà anche in futuro, in quel caso sarebbe un problema perché le farmacie aperte alla domenica sono comunque in grado di soddisfare le esigenze dei cittadini, ma sono comunque in numero molto minore rispetto al resto della settimana”.

Da qui nasce un’idea che potrebbe essere interessante.

“Ampliare all’esecuzione dei tamponi il centro vaccinale allestito all’ex Arsenale, almeno alla domenica e sempre al prezzo di 15 euro come voluto dal governo. Sarebbe un grande aiuto per noi e per i cittadini”.