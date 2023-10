Tandem Volante: “A Vigolzone si chiude il progetto di attività benefica durato 7 anni” – AUDIO

Tandem Volante: “Con il cicloraduno di Vigolzone si chiudono 7 anni di attività benefica del progetto”. Lo ha raccontato Diego Guerriero a Radio Sound.

Domenica 8 ottobre, all’interno della Fiera d’Autunno di Vigolzone, si svolge l’evento di beneficenza “La Ciclo Pasgat”. Un’opportunità di pedalare per una buona causa alla scoperta di sentieri, vigneti, borghi nell’atmosfera magica della bassa Val Nure. Ritrovo dalle ore 7 in Piazza Serena. Ogni contributo servirà al Circolo Anspi “Rifugio Alpino” per sostenere il progetto Tandem Volante per acquistare mezzi in uso a persone diversamente abili.

Diego Guerrero sulla decisione di fermare il progetto benefico

Assieme al gruppo di Alpini di Piozzano abbiamo deciso di fermare il progetto Tandem Volante tornando ad aiutare principalmente il nostro territorio. Infatti le ultime donazioni sono state fatte in giro per l’Italia. Poi anche io e Cassandra vogliamo tornare alle nostre origini. Sulla nostra pagina torneremo a parlare delle nostre avventure e dei nostri viaggi.

Che bilancio possiamo fare di questi anni?

Estremamente positivo! C’è stato tanto mpegno per realizzare i nostri eventi benefici, ma la soddisfazione per i risultati sono una gioia molto più importante di ogni fatica.

