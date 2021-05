Il primo taxi sociale gratuito di Fiorenzuola consegnato all’Auser

Il primo taxi sociale gratuito per gli anziani di Fiorenzuola è stato consegnano all’Auser sabato 22 Maggio a Fiorenzuola presso la Concessionaria Bussandri alla presenza del Presidente Auser Franco Pastorelli, del Presidente Provinciale Luciano Guarinoni, del Sindaco Romeo Gandolfi, del Vice Sindaco Paola Pizzelli, e rappresentanti delle aziende partner e del Parroco di Fiorenzuola Don Giuseppe Illica, che ha dato la benedizione anche in occasione della Festività di Santa Rita, Patrona degli Automobilisti.

“Per noi è stato un onore consegnare il taxi sociale Modello Peugeot Rifter – ha affermato Federica Bussandri promotrice dell’iniziativa benefica – perché, oltre ad essere un mezzo che avrà uno scopo ambizioso e di assoluta importanza per la nostra comunità, per noi la consegna di un veicolo è un momento di condivisione molto importante, perché ogni volta c’è una storia e questa avrà una storia speciale. Questo sarà un ricordo da incorniciare tra quelli migliori e più significativi della nostra storia. Sin dalle prime fasi di elaborazione del progetto abbiamo manifestato il nostro supporto come segno di solidarietà per il nostro territorio e ci siamo resi disponibili nelle attività di coordinamento per il raggiungimento del risultato finale.”

Auser è un’associazione Italiana di volontariato e di promozione sociale, presente in modo attivo anche sul territorio di Fiorenzuola, che si impegna a valorizzare il ruolo degli anziani nella società, migliorare la qualità della vita delle comunità, contrastare ogni forma di esclusione sociale, diffondere la cultura e la pratica della solidarietà.

Il progetto ha riscosso particolare successo ed ha visto la partecipazione di numerose aziende del nostro territorio che hanno deciso di offrire il loro contributo come impegno sociale, una “pubblicità che aiuta”. Le aziende sono: 2FC Impianti Elettrici, Fotovoltaici, Antintrusione, Allianz – Agenzia Generale di Fiorenzuola, Agenzia Immobiliare Arda Case, COIL – Cristella Petroli Srl, Il Clinico – Poliambulatorio e Riabilitazione, Risana Ortopedia, Salumificio La Coppa, S.C.A. Srl Tecnologie e Ingredienti per le Industrie Alimentari, T.A.L. Tubi Acciaio Lombarda Spa, Trans Ferry Spa.

S.C.A. Srl, una delle aziende partner, specializzata nel Settore Alimentare, ha donato per il Taxi Sociale il trattamento superficiale Tytan Coat, l’unico trattamento certificato contro SARS-CoV-2, che è presentato in Italia esclusivamente dall’azienda Fiorenzuolana. A Piacenza e Provincia il nostro Centro Assistenza della Concessionaria Bussandri avrà l’esclusiva per eseguire questo trattamento professionale sulle vetture. Il Tytan Coat Bacto Vir Shield è un coating foto catalitico a base di nano Tio₂ che una volta applicato sulle superfici crea uno strato invisibile con effetto auto disinfettante e di lunga durata nel tempo. Per l’occasione la vettura è stata scoperta dalle studentesse Chiara Bandini e Gaia Albertazzi dell’Istituto Tecnico Economico “Enrico Mattei” di Fiorenzuola d’Arda, che stanno frequentando il percorso di stage Alternanza Scuola-Mondo del Lavoro presso la Concessionaria Bussandri, che dal 2008 collabora con l’Istituto nella realizzazione di progetti scolastici.