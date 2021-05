Giovedì 27 maggio passerà nuovamente nella nostra provincia il Giro d’Italia con la tappa da Rovereto (TN) a Stradella. La direzione della corsa prevede il passaggio dei ciclisti nella nostra città tra le ore 15.30 e le ore 16.00 circa, con una possibile variazione nell’orario a seconda dell’andatura di gara.

Per tale ragione sono definite le modifiche alla circolazione che prevedono, così come indicato dalle norme in vigore, la chiusura delle strade interessate dalla gara ciclistica due ore e mezzo prima circa dal passaggio degli atleti.

Nella giornata di giovedì 27 maggio, quindi, saranno chiuse al traffico dalle ore 13.00 al termine della manifestazione (circa mezzora dopo il passaggio degli atleti e dei mezzi dell’organizzazione) le seguenti vie che costituiscono il percorso di gara in città.

Via Caorsana; Via Cremona; Via Cristoforo Colombo; Via Manzoni; Via Conciliazione; Viale Dante Alighieri; Via Bianchi; Via Pietro Cella; Via I Maggio; Via Einaudi; Tangenziale Nord (da sistema a rotatoria Via Vittime di Rio Boffalora-Strada Gragnana). I veicoli transitanti su via Emilia Parmense, giunti alla rotonda formata dalle vie Panini e Cremona, avranno l’obbligo di svolta verso via Panini, nella quale sarà istituito il senso unico di marcia con direzione da via Emilia Parmense a via Duca D’Aosta.

In tutte le strade afferenti al percorso di cui sopra è istituito il divieto di circolazione ad eccezione dei residenti che potranno circolare nei due sensi di marcia anche nelle strade a senso unico, che s’intende revocato. L’attraversamento delle predette vie sarà consentito anche dopo le 13 e fino a mezzora prima del passaggio della prima vettura dell’organizzazione solo sotto vigilanza.

Inoltre, per permettere il passaggio della corsa, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata già dalle prime ore del 27 maggio e fino a termine manifestazione lungo il percorso di gara, più precisamente in Via Caorsana, Via Cremona, Via Cristoforo Colombo, Via Manzoni, Via Conciliazione, Viale Dante Alighieri, Via Bianchi, Via Pietro Cella, Via I Maggio, Via Einaudi.