Grandi nomi ed emozioni, il Teatro Municipale riparte con Placido Domingo: requiem in memoria delle vittime del Covid – AUDIO e INFO

Il Teatro Municipale di Piacenza torna finalmente ad aprire le porte al pubblico.

Si riparte, senza essersi fermati: durante il periodo di chiusura, l’attività in streaming ha permesso di raggiungere comunque gli spettatori. Ora la riapertura lungamente attesa avverrà nel segno di un evento dal forte valore simbolico, inizialmente programmato lo scorso autunno e poi rimandato per la chiusura dei teatri. Domenica 16 maggio alle ore 18 si alza il sipario sulla Messa da Requiem di Giuseppe Verdi diretta da Plácido Domingo, in memoria delle vittime del Covid.

Placido Domingo

Il Maestro Domingo, tenore leggendario nel panorama lirico internazionale, farà ritorno a Piacenza dopo quasi cinquant’anni: nel 1972 cantò al Municipale alla prima di Lucia di Lammermoor. Domenica 16 salirà sul podio per dirigere il grandioso capolavoro verdiano di musica sacra, alla guida della Filarmonica Arturo Toscanini e del Coro del Teatro Municipale di Piacenza preparato da Corrado Casati. Saranno impegnati quattro solisti di prestigio internazionale, quali il soprano Maria José Siri, il mezzosoprano Annalisa Stroppa, il tenore Antonio Poli e il basso Michele Pertusi.

L’evento sarà anche trasmesso in diretta streaming, visibile gratuitamente in tutto il mondo, grazie a OperaStreaming. A precedere l’esecuzione del Requiem, alle spalle dei solisti, dell’Orchestra e del Coro, verrà posizionato un grande schermo sul quale verranno proiettate immagini simboliche che ripercorrono la memoria fra luoghi e persone della pandemia a Piacenza, una delle città più flagellate dalla prima ondata di Covid, con un video documentario realizzato da Blacklemon, con la regia di Andrea Pasquali.

Riccardo Muti

A pochi giorni di distanza, venerdì 28 e sabato 29 maggio alle ore 19, è in programma un doppio concerto che vedrà il ritorno al Teatro Municipale di Piacenza del Maestro Riccardo Muti, con la sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. Sarà un programma all’insegna della rinascita della bellezza, della cultura e della musica, che vedrà l’esecuzione di una tra le più belle sinfonie composte da Gaetano Donizetti, quella del Don Pasquale, e della grande Sinfonia n. 9 in mi minore Dal Nuovo Mondo di Antonín Dvořák.

Anche la danza farà ritorno al Teatro Municipale. Le poetiche atmosfere e suggestioni tratte dai film di Federico Fellini prenderanno vita nel balletto Felliniana della Compagnia Artemis diretta da Monica Casadei, in programma domenica 23 maggio alle 16. Inizialmente programmato nel 2020, in occasione del centenario della nascita del celebre regista romagnolo, Felliniana sarà una kermesse festosa, tra danzatori, acrobati, giocolieri, sulle musiche indimenticabili di Nino Rota.

A palazzo Farnese

La programmazione del Teatro Municipale si sposterà, nei mesi estivi, nel Cortile all’aperto di Palazzo Farnese, in collaborazione con il Comune di Piacenza, nell’ambito degli eventi della rassegna che accompagnerà il pubblico da giugno a settembre.

Nel palcoscenico all’aperto tornerà finalmente l’opera lirica. Il 30 luglio e l’1 agosto, con anteprima il 28 luglio riservata agli under 30, è in programma Tosca di Giacomo Puccini.

Nel cast due artisti tra i più richiesti dai maggiori teatri: il tenore Francesco Meli e il baritono Luca Salsi , rispettivamente nei ruoli di Cavaradossi e Scarpia.

Il ruolo del titolo sarà affidato al soprano Chiara Isotton, diplomata all’Accademia della Scala e già apprezzata in importanti palcoscenici internazionali. A completare il cast numerosi cantanti piacentini: Mattia Denti, Valentino Salvini, Andrea Galli, Simone Tansini, oltre a Francesco Cascione e alla piccola Elettra Secondi. Sul podio uno dei direttori più in vista della sua generazione, Sesto Quatrini, alla guida dell’Orchestra Filarmonica Italiana. La messinscena sarà affidata a Giorgia Guerra, che ha già firmato produzioni in importanti teatri e festival, nel segno della multimedialità e dell’utilizzo del videomapping grazie anche alla collaborazione con Imaginarium Creative Studio, specializzato nella progettazione di contenuti artistici per lo spettacolo dal vivo. I costumi saranno firmati da Artemio Cabassi e le luci da Michele Cremona. Sarà inoltre impegnato il Coro del Teatro Municipale di Piacenza, guidato da Corrado Casati, e le Voci bianche del Coro Farnesiano preparate da Mario Pigazzini.

Sempre nel Cortile all’aperto di Palazzo Farnese, verrà allestito lo spettacolo di danza El Tango (23 luglio), con la Roberto Herrera Tango Company e la musica dal vivo eseguita da Kaori Sacco al pianoforte e Simone Marini al bandoneon. Le coreografie di Roberto Herrera fondono la passione e sensualità dell’abbraccio tanghero, in uno spettacolo intenso che ripercorre la storia del tango partendo dalle origini fino ai giorni nostri, un percorso crescente che confluisce nelle spettacolari danze folcloristiche argentine per approdare alle sonorità del tango nuevo.

I biglietti potranno essere acquistati online, sul sito www. teatripiacenza.it, a partire da venerdì 7 maggio.