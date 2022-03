Al Teatro Municipale Massimiliano Gallo in scena nello spettacolo di Alessandro Gassmann “Il silenzio grande” il 22 e 23 marzo

Ultimo titolo in abbonamento per il cartellone Prosa al Teatro Municipale di Piacenza, martedì 22 e mercoledì 23 marzo alle ore 21 va in scena lo spettacolo di Alessandro Gassmann “Il silenzio grande” scritto da Maurizio de Giovanni, diventato anche un film di successo presentato all’ultimo Festival di Venezia. Scrittore napoletano di fama internazionale, De Giovanni è autore di numerosi libri di successo diventati poi note serie televisive, da “I bastardi di Pizzofalcone” e “Il Commissario Ricciardi” fino a “Mina settembre”. Commedia in due atti che vede protagonisti Massimiliano Gallo, Stefania Rocca e Pina Giarmanà guidati dall’ intensa e originale regia di Gassmann, “Il silenzio grande” sviluppa un tema importante come quello dei rapporti familiari, del tempo che scorre, del luogo dove le nostre vite scorrono e mutano negli anni, ovvero la casa. Si avvia così verso le ultime battute la Stagione di Prosa del Teatro Municipale, direzione artistica di Diego Maj, organizzata da Teatro Gioco Vita con Fondazione Teatri di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren.

Mercoledì 23 marzo alle ore 17.30 al Teatro Filodrammatici Massimiliano Gallo e la Compagnia in scena con “Il silenzio grande” incontrano il pubblico nell’ambito del programma “Ditelo all’attore” curato dal critico teatrale Enrico Marcotti. Si tratta dell’ultimo appuntamento del ciclo di incontri con i protagonisti della Stagione di Prosa del Teatro Municipale di Piacenza, proposti da Teatro Gioco Vita con l’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano nell’ambito dei progetti di InFormazione Teatrale.

«L’incontro con Maurizio De Giovanni – spiega Alessandro Gassmann nelle note di regia – è stato nella mia carriera recente portatore di novità importanti e di progetti che mi hanno appassionato. In “Qualcuno volo sul nido del cuculo” l’adattamento di Maurizio mi ha permesso di portare quella storia che trasuda umanità, in Italia nel 1982, conferendole una immediatezza ed una riconoscibilità ancora più efficaci per il nostro pubblico, regalando allo spettacolo un successo straordinario. Ho poi approfondito la mia conoscenza delle umanità raccontate da De Giovanni, interpretando l’ispettore Lojacono nella fortunatissima serie televisiva “I bastardi di Pizzofalcone”. Immagino uno spettacolo dove le verità che i protagonisti si dicono, a volte si urlano o si sussurrano, possano farvi riconoscere, dove, come sempre accade anche nei momenti più drammatici, possano esplodere risate, divertimento, insomma la vita. Questa è una delle funzioni che il teatro può avere, quella di raccontarci come siamo, potremmo essere o anche quello che saremmo potuti essere. Questa storia ha poi al suo interno grandissime sorprese, misteri che solo un grande scrittore di gialli come Maurizio De Giovanni avrebbe saputo maneggiare con questa abilità e che la rendono davvero un piccolo classico contemporaneo. Per rendere al meglio, il teatro necessita di attori che aderiscano in modo moderno ai personaggi e penso che Massimiliano Gallo, con il quale ho condiviso set e avventure cinematografiche, sia oggi uno degli attori italiani più efficaci e completi».

Di Alessandro Gassmann al Teatro Municipale in questi anni abbiamo visto diversi spettacoli, tra cui nel 2007 “La parola ai giurati”, nel 2011 “Roman e il suo cucciolo” e nel 2014 “RIII – Riccardo Terzo”, nei quali era nella duplice veste di regista e attore. Quindi nel 2015 “7 minuti” con Ottavia Piccolo e nel 2016 “Qualcuno volò sul nido del cuculo” con Daniele Russo ed Elisabetta Valgoi.

“TRE PER TE” Stagione di prosa 2021/2022 del TEATRO MUNICIPALE di Piacenza

è una rassegna di

TEATRO GIOCO VITA direzione artistica Diego Maj

FONDAZIONE TEATRI DI PIACENZA

in collaborazione con

FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO

e IREN

con il contributo di

MIC

REGIONE EMILIA – ROMAGNA

____________________

Teatro Municipale di Piacenza (Via Verdi 41)

martedì 22 e mercoledì 23 marzo 2022 ore 21 – PROSA

Diana Or.I.S. presenta

uno spettacolo di Alessandro Gassmann

Massimiliano Gallo in

IL SILENZIO GRANDE

una commedia di Maurizio de Giovanni

con Stefania Rocca, Pina Giarmanà,

Paola Senatore, Jacopo Sorbini

regista assistente Emanuele Maria Basso

scene Gianluca Amodio | costumi Mariano Tufano | light designer Marco Palmieri

suono Paolo Cillerai

elaborazioni video Marco Schiavoni

musiche originali Pivio & Aldo De Scalzi

interpreti e personaggi

Massimiliano Gallo Valerio Primic

Stefania Rocca Rose

Pina Giarmanà Bettina

Paola Senatore Adele

Jacopo Sorbini Massimiliano

LA COMPAGNIA INCONTRA IL PUBBLICO

Teatro Filodrammatici di Piacenza (Via San Siro 9)

Mercoledì 23 marzo 2022 – ore 17.30 – “DITELO ALL’ATTORE” a cura di Enrico Marcotti

MASSIMILIANO GALLO e la COMPAGNIA in scena con “Il silenzio grande” INCONTRANO IL PUBBLICO

(ingresso gratuito)

Biglietti

Platea € 30 (intero) 28 (convenzioni) 26 (ridotto)

Posto Palco € 28 (intero) 26 (convenzioni) 24 (ridotto)

Ingresso Palchi € 17 (intero) 16 (convenzioni) 15 (ridotto)

Galleria numerata € 23 (intero) 22 (convenzioni) 21 (ridotto)

Loggione numerato € 14 (intero) 13 (convenzioni) 12 (ridotto)

Studenti € 13 (posto in Galleria)

Biglietteria

TEATRO GIOCO VITA via San Siro 9 – 29121 Piacenza

Dal martedì al venerdì ore 10-16. Tel. 0523.315578, e-mail biglietteria@teatrogiocovita.it

Vendita online: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/massimiliano-gallo-e-stefania-rocca-il-silenzio-grande/172997

Il giorno dello spettacolo la biglietteria è attiva anche a partire dalle ore 19 al Teatro Municipale (0523 385720-385721).

La direzione si riserva di apportare al programma le modifiche determinate da cause di forza maggiore.

Si ricorda che, in base alle normative vigenti, è possibile assistere agli spettacoli solo presentando il GREEN PASS RAFFORZATO e indossando la MASCHERINA FFP2.

Gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni vigenti in termini di misure di sicurezza.

Per informazioni: Teatro Gioco Vita, tel. 0523.315578, info@teatrogiocovita.it