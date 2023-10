Il 16 ottobre al Teatro Municipale in scena “L’Angelo della Storia” di Sotterraneo

Si chiude a Piacenza l’edizione 2023 del Festival “L’altra scena” e si inaugura il cartellone Altri Percorsi della Stagione di Prosa del Teatro Municipale, sorta di passaggio di testimone tra le due rassegne di Teatro Gioco Vita proposte con Fondazione Teatri di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano, MIC e Regione Emilia-Romagna.

La data da segnare in calendario è lunedì 16 ottobre, quando alle ore 21 al Teatro Municipale andrà in scena “L’Angelo della Storia” di Sotterraneo, Premio UBU “Miglior spettacolo dell’anno 2022”. E si prevede il tutto esaurito.

Al Teatro Municipale “L’Angelo della Storia”

“L’Angelo della Storia” assembla aneddoti storici di secoli e geografie differenti, gesti che raccontano le contraddizioni di intere epoche, azioni che suscitano spaesamento o commozione, momenti che in una parola potremmo definire paradossali. Sotterraneo li racconta mettendoli in risonanza col presente, come l’Angelo descritto nel suo ultimo lavoro dal filosofo Walter Benjamin, che vola con lo sguardo rivolto al passato, dando le spalle al futuro.

«Ispirandoci a quelle che il filosofo Walter Benjamin chiamava costellazioni svelate, – spiegano gli artisti di Sotterraneo – proviamo a raccontare questi episodi componendo una nostra personale mappa del paradosso fatta di microstorie, istanti sospesi, momenti fatali di persone illustri o sconosciute: fatti e pensieri lontani fra loro ma uniti da quella tela di narrazioni, credenze, miti e ideologie che secondo lo storico Yuval Noah Harari compongono la materia stessa di cui è fatta la Storia. Oggi che la complessità ci richiede immaginari inediti e nuovi processi cognitivi, ci piace pensare che a teatro si possano recuperare narrazioni e circostanze a cui Sapiens ha aderito nei millenni, smontarle, ricombinarle, prenderne distanza allontanandoci nel tempo e cercare almeno un po’ di quella vertigine che coglie un astronauta quando osserva la Terra allontanandosi nello spazio».

Ideazione e regia sono di Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Daniele Villa (quest’ultimo firma anche la scrittura). In scena Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Lorenza Guerrini, Daniele Pennati, Giulio Santolini.

Uno spettacolo da non perdere, un sempre atteso ritorno di Sotterraneo, di cui a Piacenza abbiamo visto in questi anni “Dies irae_5 episodi intorno alla fine della specie” nel 2011, “Be legend!” nel 2014, “Overload” nel 2019, “Shakespearology” nel 2020 e “Atlante linguistico della Pangea” nel 2021 per il Festival di teatro contemporaneo “L’altra scena”, oltre a “La Repubblica dei Bambini” nel 2011 e nel 2016 per la Rassegna di Teatro Scuola “Salt’in Banco”.

Teatro Municipale di Piacenza (Via Verdi 41)

Lunedì 16 ottobre 2023 ore 21 – ALTRI PERCORSI

Sotterraneo

L’ANGELO DELLA STORIA

Premio UBU “Miglior spettacolo dell’anno 2022”

