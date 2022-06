Teatro Trieste 34, Radio Raccontiamoci parla del Cammino di Alìce. Un cammino contro la violenza alle donne il 5 giugno all’Ostello del Teatro di Piacenza

Teatro Trieste 34 – Radio Raccontiamoci parla del Cammino di Alìce

Un cammino contro la violenza alle donne

Il Cammino di Alìce è un progetto, di sensibilizzazione alla violenza alle donne, di Paola Faletto, avvocato civilista. Paola ha dato forma al suo progetto/cammino nato nel periodo del lockdown, dedicato alla violenza di genere e finalmente dopo il lungo periodo di attesa dovuto alle restrizioni del covid è riuscita a metterlo in pratica.

Alla partenza, dopo l’incontro con il Sindaco di Ivrea Stefano Sertoli nella Sala Dorata del Municipio, partendo da Val di Chy, Comune della Valchiusella è diretta a Reggio Emilia per assistere al concerto “Una nessuna e centomila” programmato e rinviato a causa della pandemia che si terrà nella città dell’Emilia l’11 giugno 2022.

“Una nessuna e centomila – sono le tante anime che possono vivere in una donna – afferma Paola Faletto – Nel 2019 ho deciso di lasciare la professione di avvocato e di dedicarmi alla natura, al trekking e alle uscite sul territorio in cui vivo e non solo. Il tema della violenza sulle donne mi è rimasto comunque nel cuore e il progetto/cammino di Alìce ne è la testimonianza. Cammino e voglio raggiungere, attraverso i 300 km che mi separano dalla regione, Reggio Emilia per partecipare l’11 giugno al concerto dedicato proprio al tema sulla violenza sulle donne. Questa mia iniziativa è nata per caso o per gioco e durante il lockdown avendo avuto tempo per riflettere e pensare, sono passata a progettare il percorso. Arriverò a Reggio Emilia il 9 giugno percorrendo gran parte della via Francigena avendo come obiettivo 25 km al giorno e durante il percorso incontrerò i pellegrini e le persone dei cinquanta Comuni che attraverserò e che hanno accolto in modo positivo l’iniziativa. Ringrazio di cuore – conclude Paola – gli amici e le persone che hanno condiviso con me questo progetto e che mi seguiranno”. Paola è mamma di un bambino di nove anni, Francesco, autore del logo (nella foto) “Il cammino di Alìce” che si mostra fiero e felice del progetto che attende la mamma per i prossimi giorni. Durante il percorso Paola farà conoscere, a chi incontrerà, le bellezze del territorio in cui vive e cercherà, attraverso la sua esperienza di avvocato, di sensibilizzare al tema.

Il 5 giugno presso l’Ostello del Teatro di Piacenza, dove sarà ospitata, in diretta sui canali social fb Radioraccontiamoci e Youbtube RadioRaccontiamoci edizioni digitali, avrà la possibilità di parlare in diretta e con il pubblico presente, del progetto e di approfondire il tema trattato dal progetto.

Saranno presenti alcuni attori dello spettacolo del Teatro Trieste 34 e Stella Management “Scene da un processo per stupro” che interverranno durante la trasmissione/incontro dal vivo.