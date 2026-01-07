Temperature in picchiata, allerta gialla della protezione civile anche sul Piacentino

È stata diramata un’allerta GIALLA per temperature rigide che interessa anche la provincia di Piacenza. Per la giornata di giovedì 8 gennaio sono previste condizioni climatiche particolarmente fredde, con valori al di sotto dello zero in diverse aree del territorio.
Secondo le previsioni, si attendono temperature medie giornaliere inferiori a 0°C nelle zone di pianura e di collina, mentre nelle aree montane la situazione sarà ancora più severa, con medie giornaliere inferiori a -3°C.
Si raccomanda quindi massima attenzione, soprattutto nelle ore serali e notturne, quando il rischio di gelate e la formazione di ghiaccio su strade e marciapiedi può aumentare sensibilmente. È consigliabile inoltre adottare tutte le precauzioni necessarie per proteggere le persone più fragili e gli animali domestici, oltre a prestare attenzione all’utilizzo di impianti di riscaldamento e dispositivi elettrici.
L’invito è a restare aggiornati attraverso i canali ufficiali e a limitare gli spostamenti non indispensabili nelle aree più esposte al freddo intenso.