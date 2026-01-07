Temperature in picchiata, allerta gialla della protezione civile anche sul Piacentino

È stata diramata un’allerta GIALLA per temperature rigide che interessa anche la provincia di Piacenza. Per la giornata di giovedì 8 gennaio sono previste condizioni climatiche particolarmente fredde, con valori al di sotto dello zero in diverse aree del territorio.

Secondo le previsioni, si attendono temperature medie giornaliere inferiori a 0°C nelle zone di pianura e di collina, mentre nelle aree montane la situazione sarà ancora più severa, con medie giornaliere inferiori a -3°C.

Si raccomanda quindi massima attenzione, soprattutto nelle ore serali e notturne, quando il rischio di gelate e la formazione di ghiaccio su strade e marciapiedi può aumentare sensibilmente. È consigliabile inoltre adottare tutte le precauzioni necessarie per proteggere le persone più fragili e gli animali domestici, oltre a prestare attenzione all’utilizzo di impianti di riscaldamento e dispositivi elettrici.

L’invito è a restare aggiornati attraverso i canali ufficiali e a limitare gli spostamenti non indispensabili nelle aree più esposte al freddo intenso.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy