7 Gennaio 2026 Redazione MC Attualità
Saldi invernali 2026 a Piacenza, Samuelli: “Periodo importante, ma ci sono delle criticità”. Brugnoli: “Partono troppo presto” - AUDIO
Prima settimana di saldi invernali 2026 a Piacenza, c’è attesa per capire se ci sarà un’accelerata negli acquisti una volta terminato il lungo periodo delle feste chiuse dal giorno dell’Epifania. Fino al 3 marzo in città e provincia si potranno trovare occasioni su abbigliamento, ma non solo, facendo sempre attenzione alle regole previste dalla legge. 

I saldi restano un momento molto atteso commenta Fabrizio Samuelli Direttore di Confesercenti Piacenzaun puntamento centrale per gli imprenditori e per i consumatori, però l’acquisto non è automatico, dipende dalla qualità reale, quindi da sconti credibili, assortimento e trasparenza.

Saldi partiti veramente presto in questo 2026 spiega Gianluca Brugnoli Presidente di Federmoda Piacenza –  considerando che fino a pochi giorni fa le persone stavano ancora acquistando i regali di Natale. Questo è un capitolo che dovremmo aprire: è giusto farli partire così presto? I negozi sono ancora ben forniti, quindi la clientela, specie nel negozio di vicinato, potrà trovare ancora capi molto interessanti.

Il periodo dei saldi è un momento importante soprattutto per il negozio fisico? Sì è un momento di rivalsa del piccolo commercio prosegue Brugnoli –  perché a differenza degli online, nel negozio si può entrare, si può provare e si può vedere fisicamente tutta la merce esposta. Dettagli importanti che il piccolo commercio può darti, a differenza degli online.

Secondo Fabrizio Samuelli questo periodo ha anche altre criticità. I saldi vanno tutelati, bisogna rivedere le regole delle promozioni, perché traanticipazioni e formule prima dei saldi c’è il rischio di svuotare l’evento penalizzandochi rispetta le norme e mettendo in crisi la pluralità commerciale.Quindi bisogna riportare al centro la trasparenza e la concorrenza leale conprezzi e sconti verificabili con un pieno rispetto delle regole.

