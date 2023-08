Temperature roventi fino a sabato, massime fino a 38 gradi: poi arriverà il maltempo

Il caldo non molla la presa e non lo farà nemmeno nei prossimi giorni. Le previsioni meteo, infatti, parlano di temperature ancora in salita, almeno nel corso di questa settimana. “La presenza di un campo di alta pressione favorirà condizioni di tempo stabile con un buon grado di soleggiamento sino alla giornata di sabato, solo a termine periodo è previsto un generale peggioramento della situazione meteo con rovesci localmente anche a carattere temporalesco. Temperature in lieve e costante rialzo sino alla giornata di sabato, poi in calo”. Nella giornata di mercoledì si toccheranno addirittura i 38 gradi, almeno in pianura.