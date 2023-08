Bombardiere americano precipitato nel ’43, i ricercatori piacentini trovano finalmente i resti

Sembrava essere una sorta di leggenda. Le cronache e i residenti lro avevano sempre detto, ma non se ne trovava traccia. Un bombardiere americano sarebbe precipitato il 17 agosto 1943 nel territorio tra Fidenza e Alseno. Anni di ricerche ma nulla, di quel fatto non sono mai state trovate prove.

Fino a oggi. Il GRAC (Gruppo Ricercatori Aerei Caduti), la sezione piacentina, avrebbe ritrovato finalmente dei detriti che apparterrebbero proprio al velivolo militare in questione, soprannominato Little Hell (Piccolo inferno). I resti trovati dal GRAC apparterrebbero a un Boeing B-17 Flying Fortress del tutto compatibile con i mezzi in dotazione all’esercito americano impiegato nella Seconda Guerra Mondiale.