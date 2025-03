Temporali e vento in arrivo, allerta gialla anche per il territorio piacentino

Allerta GIALLA per piene dei fiumi, per frane e piene dei corsi minori nelle province, per temporali e per vento anche nella provincia di Piacenza.

Nella giornata di sabato 22 marzo sono previsti temporali con precipitazioni intense, più probabili sulla fascia appenninica centro-occidentale e zona di pianura ovest. Dalla serata sono previsti inoltre venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) dai quadranti meridionali con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore sulla fascia appenninica.

Le piogge a carattere di rovescio potranno determinare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con localizzati superamenti della soglia 1. Nelle aree montane e collinari sono possibili localizzati fenomeni di ruscellamento, innalzamento del reticolo idrografico minore e frane su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili.