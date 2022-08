Temporali in tutta la provincia, grandine in Val d’Arda

Temporali e forte pioggia su tutto il territorio provinciale. Fin dalle prime ore della mattina, un’intensa precipitazione sta interessando il Piacentino. Per ora non si registrano danni di rilievo o disagi di particolare gravità, ma il maltempo pare destinato a durare per tutta la giornata di oggi e anche per domani:

“Per la giornata di venerdì 19 agosto sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili tra la notte ed il mattino sulle pianure settentrionali e sul settore orientale”.

Attualmente, le condizioni peggiori si registrano in Val d’Arda dove si sono verificate intense grandinate.