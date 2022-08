Fol in Fest, tra i piccoli borghi e il grande Nord di Paolo Cognetti: come valorizzare la montagna? Se ne parla il 25 agosto in Alta Val Tidone – AUDIO

“Fol in Fest è un progetto culturale che vuole coinvolgere i nostri territori. Non è un progetto calato dall’alto ma è condiviso con le associazioni e con gli operatori del territorio per promuovere le nostre bellezze sia ambientali che enogastronomiche attraverso la cultura. Mettendo in campo anche nomi di un certo livello vogliamo far conoscere le nostre zone anche a persone che vengono da lontano”. Così Franco Albertini, sindaco del comune di Alta Val Tidone, commenta Fol in Fest, la rassegna itinerante che dal 25 al 28 agosto toccherà le località più alte della nostra provincia: prima tappa proprio in Alta Val Tidone appunto, poi Morfasso, Ottone e Ferriere.

Alta Val Tidone inaugura la prima edizione del Fol in Fest con due appuntamenti imperdibili:

Alle 18 il convegno dal titolo: “Contro i borghi?”, all’ex oratorio Madonna della Misericordia e San Lodovico – Vallerenzo di Alta Val Tidone. Un incontro con i sindaci dei comuni di FOL IN FEST insieme a Mauro Felicori, assessore regionale alla cultura e al paesaggio, Marco Bussone, presidente dell’Unione nazionale comuni comunità enti montani, Filippo Barbera, co-autore e curatore del volume Contro i borghi (Donzelli Editore), Michele Fino, professore all’Università di scienze gastronomiche di Pollenzo e Massimo Polledri, presidente del comitato organizzatore del festival. Seguirà degustazione a cura di Consorzio tutela vini DOC colli piacentini

Alle 21, invece, tocca a Paolo Cognetti con il film “Sogni di Grande Nord” che sarò proiettato in piazza Martiri della Libertà, a Nibbiano di Alta Val Tidone. Sogni di Grande Nord è un percorso originale e dal potente impatto visivo, sulle orme di Ernest Hemingway, Raymond Carver, H.D. Thoreau, Jack London, Herman Melville e Chris McCandless di Into the Wild. Un viaggio letterario ed emozionante dalle Alpi all’Alaska, con Paolo Cognetti e la regia di Dario Acocella.