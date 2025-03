Tennis, Serie C – La trasferta della Vittorino da Feltre a Parma finisce in pareggio

Prosegue con un pareggio il cammino della squadra maschile di tennis della Vittorino da Feltre nel Campionato regionale di Serie C. Dopo il vittorioso esordio di sette giorni fa sui campi di casa contro il TC Fidenza (5-1 il finale), la formazione biancorossa ha impattato ieri 3-3 a domicilio del TC Parma. Una gara che sembrava mettersi subito bene per la Vittorino da Feltre, in vantaggio 2-0 già dopo i primi due incontri di singolare grazie alle nette vittorie conquistate da Alejo Prado (2.6) contro il 2.7 Giovanni Curti (6-0, 6-3 i parziali), e dal capitano Carlo Emanuele Marsilio (2.6) contro il 2.8 Lorenzo Sandri (6-3, 6-2). Due vittorie che hanno evidenziato il maggior tasso tecnico dei due agonisti della Vittorino, ma anche la volontà della squadra biancorossa di far valere le proprie ambizioni per il salto di categoria.

La rimonta di Parma

Il TC Parma ha prima accorciato le distanze con Riccardo Govoni (2.8), capace di imporsi in due set contro il biancorosso Lorenzo Engelbrecht (6-1, 6-0 i parziali), portando nuovamente la gara in parità nella quarta partita singolare con la vittoria conquistata dal gialloblù Alessandro Pecorari (3.1) contro il 3.2 Mirko Frà (6-3, 6-4). Decisivi, ai fini del punteggio finale, sono quindi risultati i due incontri di doppio. Il primo ha visto l’allungo della squadra di casa grazie alla vittoria ottenuta da Gabriele Bernini (4.4) e Giovanni Curti (2.7) contro i biancorossi Francesco Montenet (2.8) e Mirko Frà (6-3, 6-2 i parziali), mentre l’ultima partita di doppio si è risolta in favore della Vittorino da Feltre grazie al successo conquistato da Carlo Emanuele Marsilio e Alejo Prado contro Riccardo Govoni e Alessandro Pecorari, a conclusione di un match equilibrato e molto combattuto (6-4, 4-6, 10-6 i parziali per il definitivo 3-3).

Per la Vittorino da Feltre, quindi, un punto prezioso per la classifica strappato in trasferta a un avversario ugualmente attrezzato quanto la squadra biancorossa per puntare alla promozione in B2.

Domenica prossima, per la terza partita della fase a gironi, la Vittorino da Feltre ospiterà sui propri campi il Circolo Tennis San Martino di Reggio Emilia, per un confronto da vincere a tutti i costi per continuare a gravitare nei quartieri alti della classifica.