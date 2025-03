Volley, Serie B – Canottieri Ongina ci prova ma deve cedere alla capolista Mirandola (3-0)

La Canottieri Ongina ci prova ma deve cedere il passo alla capolista Stadium Mirandola, che nel match domenicale in terra modenese bissa il 3-0 conquistato all’andata in riva al Po condannando i gialloneri piacentini alla seconda sconfitta nell’arco di cinque giorni dopo il tie break casalingo perso contro la Pallavolo Cremonese.

Sette ace, otto muri e un attacco al 61% i numeri della supremazia-Stadium, con la squadra di Bicego che ha festeggiato la ventunesima vittoria in ventidue partite. Per la Canottieri Ongina, top scorer l’opposto Federico Giacomini, autore di 13 punti con il 50% offensivo. La squadra di Bruni è entrata progressivamente in partita, andando vicina a riaprire l’incontro come testimonia il 25-23 del terzo set dopo aver annullato due match point ai padroni di casa.

“Mirandola è una squadra completa nei titolari e nelle riserve, con un sistema di muro-difesa molto sincronizzato e una battuta molto aggressiva. In alcuni momenti della partita abbiamo giocato alla pari, ma quando la Stadium ha strappato nel punteggio abbiamo patito un po’ la differenza di qualità e di classifica. Ora testa a Bologna, altro avversario molto forte che affronteremo in casa (sabato ore 18). Speriamo di recuperare qualche acciaccato. Purtroppo veniamo da una settimana di allenamenti a ranghi ridotti per qualche problema fisico”.

In classifica, la Canottieri Ongina resta ferma a 30 punti, a braccetto con Modena e Ferramenta Astori condividendo il settimo posto.

STADIUM MIRANDOLA-CANOTTIERI ONGINA 3-0

(25-16, 25-21, 25-23)

STADIUM MIRANDOLA: Sitti 2, Maletti 10, Scaglioni 8, Albergati 16, Flemma 7, Antonaci 8, Catellani (L), Brondolo 1, Bevilacqua, Rustichelli M. (L). N.e.: Reyes, Zanetti, Rustichelli R., Egwaoje. All.: Bicego

CANOTTIERI ONGINA: Scaffidi 6, Nasi, Ramberti 1, Chadtchyn 10, Chirila 3, Giacomini 13, Rosati (L), Bocu 1, Belfanti, Ruggeri 2, Aquino. N.e.: Pène, Tagliaferri, De Biasi (L). All.: Bruni