Tennistavolo Cortemaggiore al top nel torneo di Terni: medaglia d’oro per Arianna Barani

Tennistavolo – La pongista piacentina Arianna Barani (Teco Foodlab) regina tra le Under 21 al torneo giovanile di Terni. In occasione della rassegna – disputatasi a Terni e valevole per le qualificazioni ai prossimi campionati italiani – il Tennistavolo Cortemaggiore era presente con una decina di giovani. Arianna Barani ha dominato la gara, portandosi a casa la medaglia d’oro. Mentre sul terzo gradino del podio è salita un’altra giovane pongista di Cortemaggiore, Valentina Roncallo.

In tutto, sono 14 gli atleti di Cortemaggiore che hanno staccato il pass per i campionati italiani giovanili. Il club piacentino si conferma così nella top ten a livello nazionale.